傳胡彥斌步李易峰後塵私生活混亂遭封殺　有份參演節目急停播

由五位姐姐阿Sa（蔡卓妍）﹑阿嬌（鍾欣潼）﹑吳謹言﹑王心凌同黃小蕾共同主持的全新綜藝節目《星星的約定》播出後好評如潮，在豆瓣獲得8.7高分，引來不少討論。原定節目在23日晚播出第二集，沒想到在播出前的三小時，節目組就發聲明停播，原因是「介質損壞」要進行修復，但突如其來的停播隨即引起網友猜測，直指疑同歌手胡彥斌有關，事關近日屢傳他有嫖娼的嫌疑，更同因嫖娼已被捕的李易峰炮友女網紅胡灣有密切互動，所以傳出節目組要刪除其鏡頭。

《星星的約定》好評如潮。（《星星的約定》微博圖片）

《星星的約定》除了她們五位主持之外，還會邀請多位飛行嘉賓共同旅遊，而胡彥斌就是其中一位。而在節目播出的預告片中，有網友就發現胡彥斌的鏡頭被打上馬賽克，因而傳出其出現了問題。而當大家期待節目播出之時，節目組就突然發出聲明宣佈停播節目：「非常抱歉地通知關注和喜愛《星星的約定》的觀眾朋友們，因介質損壞，原定今天19:30（23日）播出的節目將推遲與大家見面。真誠地向大家致歉！我們正在盡最大努力修復中，後續節目播出的具體時間將另行發佈，還請耐心等待。再次感謝理解與支持。」

傳胡彥斌被打上馬賽克。（微博圖片）

胡彥斌被發現同胡灣有密切互動。（微博圖片﹑胡彥斌微博圖片）

節目組突然宣佈停播，因而惹來不少網友的猜測，大家紛紛猜測是不是與胡彥斌有關呢？事關最近內地男星李易峰因嫖娼事件被捕，再被挖出其炮友女網紅胡灣同許多男明星有互動，其中一位就是胡彥斌，他被發現曾多次在胡灣的貼文留言，互動密切，再加上有一位自稱是他的粉絲的網友就發貼文直言：「我失散了十來年的初中同學特意找我QQ加我，就為了告訴我胡彥斌PC（嫖娼），心碎。」所以網友都極度懷疑他私生活混亂。

二人是微博好友。（微博圖片）