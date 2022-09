傳王嘉爾同犯李易峰錯誤　機場遭粉絲圍觀喊「不要垮」表情顯尷尬

內地男星李易峰因嫖娼而被捕,一夜之間名聲崩塌,演藝事業盡毀,隨後網上卻傳出還有其他男明星都曾犯過同樣的錯誤,其中韓國男團GOT7香港成員王嘉爾(Jackson)就在名單內,因此引起不少猜測。而被捲入該事件的Jackson,就在14日在Twitter連發多則貼文,強調自己「我沒有時間做其它事。」疑似回應近日的傳聞。

李易峰因嫖娼而被捕。(李易峰微博圖片)

Jackson在Twitter先發出貼文表示:「Maybe one day people might know。I do it for the artistry, i do it for my people。 I do it for history。 I dont have time to do anything else。 That’s all i have。(也許有一天人們會理解,我所做的一切都是為了藝術,是為了支持我的人,為了歷史。我沒有時間做別的事情,這就是我的一切。)」隨後再發出一則貼文:「Focus,Everything else just noise.。Work hard play even harder,thats the logic。Analyzation is different from diff people。They want what they want to see。That’s entertainment. Remember。It’s all good。(專注,其他一切都只是噪音,努力工作更要努力玩,這就是邏輯。每個人的見解都不一樣,他們只是看到自己想看的,這就是娛樂。記得。)」最後他還上貼一張動圖,圖中的男人顯得相當無奈,還苦笑着表示:「OK,Alright。」他還用中文字寫道「娛樂」,似乎對近期的傳聞一笑置之。

王嘉爾在Twitter發文,疑回應近日的傳聞。(王嘉爾微博圖片)

另外,近日他現身某機場時,獲得不少粉絲圍觀,而有粉絲卻當場對他喊話:「現在很多人都垮了,希望你不要垮。不要垮,求求你,加油,加油,不要給自己太多壓力。」而他當下卻只是捂着嘴,頻頻點道不發一語而已,而有網友看見他的表情後覺得他顯得不自然,甚至有一些尷尬,嘲諷他心虛。

王嘉爾被嘲諷表情有一些尷尬。(影片截圖)