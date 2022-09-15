傳王嘉爾同犯李易峰錯誤　機場遭粉絲圍觀喊「不要垮」表情顯尷尬

內地男星李易峰因嫖娼而被捕，一夜之間名聲崩塌，演藝事業盡毀，隨後網上卻傳出還有其他男明星都曾犯過同樣的錯誤，其中韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）就在名單內，因此引起不少猜測。而被捲入該事件的Jackson，就在14日在Twitter連發多則貼文，強調自己「我沒有時間做其它事。」疑似回應近日的傳聞。

李易峰因嫖娼而被捕。（李易峰微博圖片）

Jackson在Twitter先發出貼文表示：「Maybe one day people might know。I do it for the artistry， i do it for my people。 I do it for history。 I dont have time to do anything else。 That’s all i have。（也許有一天人們會理解，我所做的一切都是為了藝術，是為了支持我的人，為了歷史。我沒有時間做別的事情，這就是我的一切。）」隨後再發出一則貼文：「Focus，Everything else just noise.。Work hard play even harder，thats the logic。Analyzation is different from diff people。They want what they want to see。That’s entertainment. Remember。It’s all good。（專注，其他一切都只是噪音，努力工作更要努力玩，這就是邏輯。每個人的見解都不一樣，他們只是看到自己想看的，這就是娛樂。記得。）」最後他還上貼一張動圖，圖中的男人顯得相當無奈，還苦笑着表示：「OK，Alright。」他還用中文字寫道「娛樂」，似乎對近期的傳聞一笑置之。

王嘉爾在Twitter發文，疑回應近日的傳聞。（王嘉爾微博圖片）

另外，近日他現身某機場時，獲得不少粉絲圍觀，而有粉絲卻當場對他喊話：「現在很多人都垮了，希望你不要垮。不要垮，求求你，加油，加油，不要給自己太多壓力。」而他當下卻只是捂着嘴，頻頻點道不發一語而已，而有網友看見他的表情後覺得他顯得不自然，甚至有一些尷尬，嘲諷他心虛。

王嘉爾被嘲諷表情有一些尷尬。（影片截圖）