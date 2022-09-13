傳出軌李易峰還墮胎　36歲楊冪生日發聲：對得起自己

內地女星楊冪連日來話題不斷，除了盛傳將離開創立的娛樂公司「嘉行傳媒」之外，近日其與因嫖娼而被捕的男星李易峰舊聞再起，引起網上熱話。而適逢12日是她的36歲生日，其在微博上貼一段說話，雖然簡短不過卻令人覺得意味深長。

李易峰同楊冪的舊傳聞再掀起討論。（微博圖片）

李易峰曾在2014年與楊冪合作拍攝電視劇《古劍奇譚》，隔年二人再合作拍攝電影《怦然星動》卻傳出戲假情真，甚至還傳出女方出軌墮胎等，當時她已婚並與劉愷威育有一女兒，雖然男方有透過律師發聲明否認，不過事件仍然掀起許多爭議。沒想到，事隔7年後有聲稱是李易峰的忠實粉絲在微博上貼一編脫粉文章，當中揭發了當年李易峰同楊冪的緋聞是有大粉（號召力強的粉絲）參與造謠的，文章寫道：「後面大粉出來拿楊冪和你說事，搞得很多人以為是楊冪和你婚外有染，拜託別人那個時候還沒離婚，你們給男生女生造黃謠真的是一套一套的…」抖出了不少實情。

李易峰因嫖娼形象盡毀，不少粉絲亦相繼脫粉。（李易峰微博圖片）

而楊冪就一於少理各種傳聞，在生日正日（12日）在微博發文：「生日願望：對得起自己，對得起時光，本命年加油！謝謝大家的祝福。」簡短的說話令人覺得意味深長。而今年亦是她出道20周年大日子，不少粉絲就趁慶祝生日之時亦順道紀念這個大日子，用無人機為她應援，在天空拼湊出她曾參演的經典角色，好像是洛晴川（《宮》）、白淺（《三生三世十里桃花》）等，可見粉絲對她的愛戴。

楊冪今年出道20周年。（楊冪工作室微博圖片）

粉絲用無人機應援。（微博圖片）