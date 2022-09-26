香港小姐2022｜林鈺洧奪冠靠關係？　「個獎唔可以話係實至名歸」

無綫（TVB）年度選美盛事《2022香港小姐競選》圓滿結束！冠軍由林鈺洧奪得，亞軍則是許子萱，季軍兼最上鏡小姐是梁超怡，而友誼小姐就是邢慧敏。



《2022香港小姐競選》冠軍由林鈺洧奪得，亞軍則是許子萱，季軍兼最上鏡小姐是梁超怡，而友誼小姐就是邢慧敏。（資料圖片）

競選結束後林鈺洧（Denise）接受《香港01》訪問，她直言競選之前曾問過爸爸意見，而得到的答覆卻是「你唔好玩啦。」現在林鈺當林鈺洧林鈺洧當選冠軍後，就在TVB訪問中回覆爸爸一句「你睇吓我而家贏咗啦。」十分霸氣！

《2022香港小姐競選》冠軍林鈺洧（Denise）。（資料圖片）

有個星級爸爸會不會被說是靠關係？她回答：「呢幾個月我付出咗好多努力，無論係身材管理同埋增值自己，雖然呢個獎唔可以話係實至名歸，但係我確實係有努力返嚟。」覺得自己有哪一方面優勝？她直言可以因為性格搞笑而取得評判歡心。

林鈺洧性格率直。（資料圖片）

數年前林鈺洧曾於ViuTV節目中談及自己有5個性伴，節目播出後還被裝民封為「性女」，她直言上節目後字想過這個話題會被講足幾年。她說：「呢個年代唔應該遮遮掩掩，男女關係係好平常嘅嘢。以前都算半隻踏入娛樂圈我都想博取吓表現，真係冇諗過會last咗咁多年囉，仲要個節目唔係講呢樣嘢，而係星座，係星座節目嚟！」

林鈺洧身材好好。（IG圖片）

林鈺洧曾經上過ViuTV節目。（電視截圖）

有否後悔？她回答：「上咗堂好寶貴嘅課，原來每講一句說話都會last成世，但係以後我都會繼續做返自己。只係一個人心存正念，人哋講咩都唔需要理。」如果TVB安排她上同類話題節目，她就表示會聽從公司安排，說：「公司一定會為我選擇，為我而設最好嘅嘢。」

攝影：葉志明、梁碧玲