李易峰嫖娼疑獲釋影片瘋傳　極冇自信頭耷耷傳返老家避風頭

內地男星李易峰早前因多次嫖娼被警方通報，隨即被依法予以行政拘留，一夜之間形象盡毀，演藝事業亦隨之崩塌。事隔多日之後，近日網上流傳出一段其疑從拘留所被釋放的片段，他整個人包到實一實，全程不發一語，顯得相當沒有自信，引來網上不少討論。

李易峰的演藝事業已經盡毀了。（李易峰微博圖片）

從網上曝光的影片可看，身穿長風衣搭配籃球短褲，穿上拖鞋並頭戴黑色漁夫帽同戴上口罩的李易峰，將自己包到實一實，一下車就低頭直走進入公司大樓內，整個人顯得垂頭喪氣，相當沒有自信。而有許多粉絲仍對他不離不棄，當晚在大樓外等候他，情緒高漲對其問候：「峰哥，晚上好。」但李易峰全程不發一語，直進走入大樓。

李易峰傳已從拘留所被釋放。（影片截圖）

李易峰傳被釋放後，隨即網上再流傳他搭機回老家的四川的影片，從影片可見剪了一頭極短髮的他一直看望窗外，心情顯得相當低落。不過該影片隨即被細心的網友發現應該不是最近拍攝的，事關他並沒有戴上口罩，而且在現在如此敏感的時期。不過，近日已經屢傳他在北京已辦妥好所有事物，已經平安返抵老家四川避風頭，他已經被內地娛樂圈封殺，甚至有傳他將會去國外發展，無論傳聞是真是假亦好，大家對於他的一舉一動都相當關注，畢竟他是一線男星，知名度相當高。

傳李易峰已經回老家四川。（影片截圖）