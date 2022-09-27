錢慧儀曾與父母關係惡化 父下跪討150萬首期母逝世後重歸於好

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）日前宣布與豪門老公馬清揚離婚，她發出聲明表示過去4年都「痛了，累了，心碎了！」決定結束27年婚姻，並籲外界以後不要再稱呼她為馬太。

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）發聲明，叫大家不要再叫她馬太。（視覺中國）

錢慧儀嫁入豪門後歷經波折，除了近年與馬清揚婚姻屢傳亮起紅燈外，錢慧儀過往曾與父母因財鬧翻。1998年錢慧儀父親錢志強一連6日在女兒居住的山頂道大宅門前下跪，追討150萬半山嘉兆臺買樓首期，又稱自己無力供樓，隨時要踎街，因而被爆錢慧儀與父母為錢反目。1999年錢慧儀聲淚俱下控訴父母不斷攞錢，令她當年一度打算放棄婚姻；馬清揚則痛斥錢父只是出面做戲的「演員」，錢母才是「主腦」。

錢慧儀1981年參加港姐入行，1995年就嫁入豪門。（網上圖片）

錢慧儀與父母關係破裂後，2001年錢慧儀胞弟錢俊雄疑因服食搖頭丸致猝死，錢慧儀再度崩潰，深信是有人一手造成的惡果，與父母關係破裂至無可修復的地步。不過近年錢慧儀已原諒父母，及至2009年錢慧儀媽媽離世後，錢慧儀與父親重歸於好，更相約父親節到中環行街食飯共敍天倫。錢慧儀好不容易過上一段安穩日子，如今自爆過去4年婚姻都痛苦不已，最終還須忍痛與相伴27載的馬清揚分道揚鑣。

港姐亞軍錢慧儀嫁給豪門香港大生銀行後人馬清揚，育有兩子一女，近年則以豪門少婦身份出席許多時尚派對。（網上圖片）

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