荃灣豬肉檔威威被指拖糧 苦主稱幫過其他藝人：都一定計返時薪

「荃灣豬肉檔AK」豬肉分割員劉宋威（威威），星途維持了57天便玩完。威威近日被網友公然追數，有人於威威Instagram最新帖文下留言表示，上次在威威6月生日會開工仲未收到人工：「上次你哋藝人生日會戈（嗰）度公關公司仲未出糧。再問又吾（唔）覆，你哋公司可否正式下（吓），我哋真係又身水身汗去左（咗）會場，實行左（咗）通告兩小時的工作，但現在追討無門。」



劉宋威（威威）6月5日於荃新天地舉行生日粉絲見面會。（梁碧玲 攝）

事主透露曾於WhatsApp發訊息追數，但被已讀不回；他又表示：「吾（唔）喺（係）有心留言講呢啲嘢但我冇曬（晒）辦法」，更詢問其他網友：「你哋如果知道公司邊個出糧可否幫我問吓」。

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《香港01》早前聯絡該位自稱被拖糧的苦主，他透露做過兩次威威通告：「等緊公司通知，做過呢個藝人兩次通告共三小時。」

日前記者到訪威威工作的荃灣豬肉檔，但威威黑面唔理人。（FB圖片）

日前苦主再度回覆《香港01》，他談到生日會當日主要有4項任務：「提前跟通告到商場旁搵負責人，一人比（畀）一塊牌去舉，話活動戈（嗰）陣要叫咩口號，台上問答時舉手同後尾合照。」

問到他所指控的是哪間公關公司，他指是經接頭人聯絡，「去之前唔會知，每次跟通告搵接頭人再跟指引。其他藝人活動同節目都試過，都一定有計返時薪。」惟該位苦主未再有進一步回覆及提供證據。

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