容祖兒《牧野家族》摸張翰臉讚純真可愛　網友：看他新劇沒？

由容祖兒（Joey）、張翰、王子文、吳永恩擔任固定嘉賓的生活類體驗真人騷《牧野家族》即將收官，經過幾次合體互動後，四人的關係越來越親密，並應節目要求，抽籤成為其中一人的秘密守護者，在一日的相處時間中，為對方做6件自己寫下的「表達愛的10件事」。



四人體驗愛與被愛。（微博@湖南衛視牧野家族）

當中張翰守護Joey、Joey守護吳永恩、吳永恩守護張翰，而王子文守護自己。在完成第一個遊戲之後，Joey已經估到張翰可能是自己的守護者，之後的互動中，張翰也對Joey照顧有加，伴隨左右。夜晚，各自猜測自己的守護者時，Joey毫不猶豫地寫了張翰的名字，她解釋道：「他今天很刻意地，讓我不知道他在守護我，但是我感受到了種種的愛，這種反向的，就是那種因愛成恨的感覺，而且他最後送了我一個恐龍蛋，我就覺得是他。」說完之後，張翰試圖狡辯不是自己，指無關送恐龍蛋的事，還表示Joey配合他完成了一條任務，結果令Joey更加肯定他是守護者，一旁的王子文忍不住笑言：「還沒公布你就承認了！」Joey也一臉笑意望著張翰：「你承認嗎？I do.」而張翰也沒有再掩飾，說「她已經猜對了。」這時Joey看著張翰，一隻手摸著他的臉，直言：「你其實好純真呢！你好可愛。」

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然而，由於張翰最近製作兼主演的作品《東八區的先生們》被指不尊重女性、油膩，且鹹豬手等，在豆瓣創下國產劇評分新低，劇集更於昨日（27日）下架，網絡上鋪天蓋地都是張翰的負評，因此不少網友看到Joey對張翰的這一幕都笑言：「容祖兒看張翰新劇沒」等。

張翰在新劇中明目張膽鹹豬手。（視頻截圖）