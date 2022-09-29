香港小姐｜林鈺洧爸爸以前好勁　林俊賢與周星馳梁朝偉一樣咁紅

《香港小姐競選》今屆出爐港姐冠軍林鈺洧的爸爸是80年代當紅小生林俊賢，很多人都已經忘記了這個名字，其實當年他在香港非常紅，絕對是TVB當家小生之一！

《香港小姐競選》今屆出爐港姐冠軍林鈺洧。（資料圖片）

現年61歲的林俊賢 (Wilson) 曾活躍於香港影視圈，於80年代末期與周星馳、梁朝偉、黎明、劉青雲以及溫兆倫等並列TVB一線當家小生，他當年憑住帥氣的樣子以及高大有型的外形而成為了不少人心目中的男神。後來電影市道不景氣，他於是在1996年轉行從商，全面退出娛樂圈，又於2000年後到內地發展自己的生意，定居內地。Wilson在2013年開始復出拍戲，於2017年加盟邵氏兄弟電影公司，參演電影《風林火山》 。

林俊賢後生時好靚仔。(TVB大台寶藏)

除了復出幕前演出，Wilson亦有玩抖音跟網民分享他的生活點滴，日前他post了幾段短片，片中的他看來極之年輕，樣貌完全不似他的真實年紀，說是40多歲也絕不誇張，無論樣貌和身材狀態都keep得好好，足可媲美韓國Oppa的俊朗外形。網民一面倒留言激讚，有網民就留言：「男神」、「不老的傳說」、「跟30年前沒變過」、「還是很帥」。Wilson透露自己的凍齡秘訣全靠努力做運動鍛練身體：「生命在於運動，貴在堅持。」更大騷他的一雙麒麟臂，相當之健碩結實。

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