杜德偉參加《披荊斬棘2》盼獲年輕人喜愛　自曝路人粉絲熱情激增

60歲杜德偉（Alex）因參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》人氣急升，有關他認真敬業、唱跳俱佳、愛妻等話題不斷，日前他接受內地媒體《羊城晚報》專訪，大談工作、家庭與生活，更分享保養秘訣，即刻引起網友熱議。



杜德偉最近話題不斷。（微博@杜德偉）

杜德偉在訪問中透露，其實節目第一季已經向他發出邀請，但當時適逢兒子報考小學，因此要留在他身邊，陪他面試。而今次亮相第二季，杜德偉希望獲得年輕觀眾的喜愛與認可，雖然沒有太關注外界反應，不過他表示現在遇見路人和粉絲都對他熱情了很多，令他大感開心。

陪伴兒子成長。（微博@杜德偉）

有關注節目的網友都知道，杜德偉對每一個舞台都非常認真，甚至是自費請老師教Rap、改編歌曲等，積極練習唱跳，他直言隊每一個表演都付出了很深的感情。作為32位男星中年紀最大的一位，杜德偉指自己並沒有負擔，且不會把年齡放在前面，因為這樣交不到朋友，只是練習過程確實非常辛苦。

杜德偉舞台魅力不減。（微博@杜德偉）

出道多年，杜德偉型格形象從未改變，即使年過半百，皮膚依然光滑，且沒有明顯的皺紋，難以相信他已經60歲，因此大家對他的保養秘訣非常好奇。對此，他回應道「真的沒有！」可能成長背景令自己心態很年輕，從小就是家中最小的，入行後也得到很多人的愛護與照顧；家庭中，即使太太比他小24歲，但對方依然非常細心、貼心照顧他，年齡不相上下的外父外母也當他小孩一般。杜德偉續指道，因哥哥是健身教練的緣故，在年紀很小的時候就教他吃營養的東西，注意作息，令他有一個健康的理念，多年來不煙不酒，多喝水，日積月累，整個人看上去就朝氣蓬勃，比較年輕。

杜德偉樣貌身材都keep得非常好。（微博@杜德偉）