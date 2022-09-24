飯戲攻心 | 鄭秀文讚劇本及眾演員好戲　網友籲：你都搞套喜劇做

香港樂壇天后鄭秀文（Sammi）經常在社交平台曬工作與生活動態，最近頻頻去戲院的她幾乎每次都會同大家分享觀後感，繼《明日戰記》、《緣路山旮旯》之後，在今日（24日）凌晨又看完《飯戲攻心》，更拍片大談感受。



片中的Sammi打扮隨性又不失時髦感，她曬出票根，大讚道：「啱啱睇完《飯戲攻心》，好睇呀！感動又好笑，又有意思，所有演員又做得好好。」在星期二（20日）Sammi出席「香港癌症基金會粉紅革命2022啟動禮」活動時，透露將前往歐洲工作，只逗留短短幾日便要回程，行程緊湊，原來正是於這日啟程，在臨飛前看完了該戲，她感歎道：「好彩臨上飛機之前都可以睇到。」非常興奮。

Sammi打扮時髦，趕在上機前看完了《飯戲攻心》。（視頻截圖）

而在配文中，Sammi也毫不吝惜地表達對這套戲的喜愛：「Yeah!! 啱啱睇完。好睇！今晩入戲院看「飯戲攻心」，故事很有意思，但又有好好笑的情節。演員們的互動尤其正，讚！睇完這電影，有種暖笠笠的感覺。#身體力行入戲院#看完會細細思考家的意義#跟住就很期待子華的毒舌大狀。」其後鄧麗欣（Stephy）、張繼聰也留言多謝Sammi支持，Sammi也即刻回應，再度大讚電影好看。

Sammi言語間也表達出對電影的喜愛，大讚Stephy。（IG截圖）

對此，不少網友都紛紛留言道：「Mi！不如你都搞套喜劇做下」、「真係好正，mi真係好支持本土電影」、「Mi做咗戲迷KOL」等。