披荊斬棘2 |舒淇聲演成點睛之筆　蘇有朋組撼贏曾比特：特別感動

內地綜藝節目《披荊斬棘2》開播後話題不斷，而最新一期就來到第四場表演，六組部落進行PK戰，非常精彩。其中蘇有朋組帶來的演唱《袖手旁觀》情感十足，再加上有女神舒淇的聲演助陣，給出溫柔一刀絕對是點睛之筆，令整個表演加分不少，毫無懸念地擊敗了對手曾比特一組，令他們相當高興。

最新一期節目進行第四場表演。（影片截圖）

已經連輸幾場表演的蘇有朋組，在是次表演中將演唱歌曲《袖手旁觀》，為了不再輸下去，他對是次表演相當用心，其中隊員蔡珩在唱歌同演技上稍微差了一點，所以他為了追求完美就親自教導對方。

就在零晨3:30分的時候，蘇有朋就帶同蔡珩上宿舍的天台練習，沒想到訓練得太投入關係，令到在樓下的潘瑋柏聽到唱歌聲而睡不着，所以他就甚有疑惑走過去旁邊的周柏豪的房間詢問：「有人在唱歌嗎？那怎麼睡啊！」而周柏豪就回答：「在樓上，對不起，我告訴他。」相當搞笑。隨後蘇有朋同蔡珩就回到室內小聲地繼續訓練。

蘇有朋零晨時分帶同蔡珩上天台練習。（影片截圖）

潘瑋柏去搞周柏豪的房間。（影片截圖）

蘇有朋除了要參與《袖手旁觀》的表演之外，他還需要應付隊長的加分賽，所以兩邊跑的他忙到不可開交。正因如此他就吩咐隊員周柏豪擔當起督促練習的重擔，所以他眼見隊員蔡珩唱歌稍微跟不上的時候，他就立即作出提點，周柏豪表示：「蔡珩音準要再準一點。」他還向同隊的林峯作出提點：「從一開始就不「曾」，這個「曾」短一點。」林峯亦隨即作出改變，二人配合度相當融合。

周柏豪提點林峯要怎麼唱歌。（影片截圖）

當正式表演的時候開場畫面以黑白色為主，六位成員在不同角落互相交錯唱着歌，帶出該歌曲的悲傷感，情感十足，畫面非常好看。而周柏豪在唱歌的時候，還交足戲神情顯得悲傷，聲音帶點顫抖感，情緒滿滿，就連場外的哥哥在看到後都讚不絕口，歌手楊長青表示：「柏豪哥坐在那裡，聲音微顫，我覺得說實話，我是起雞皮疙瘩的，我會覺得這真的只有專業的演員能做到。」而林峯一邊唱歌時更一邊眼泛淚光，看到杜德偉都大讚：「特別是看到林峯的眼淚，我就深深地被感動了。」

周柏豪情感十足。（影片截圖）

林峯眼泛淚光。（影片截圖）

除了他們的表演顯得情感十足之外，在尾聲的時候更出現一把女人的旁白聲音，為該首歌的結尾作出了點睛之筆。而該把女聲原來就是女神舒淇，而她之所以答應聲演，全靠蘇有朋：「我平常很不好意思麻煩朋友，這次我真的為了這個表演，我非常害羞去請她來幫忙，這樣子。問都沒問，她說好，你要我甚麼口氣？當下我特別特別感動，然後她大概發了十幾版的不一樣的語音給我，各種口吻，各種斷句的，還說蘇導這樣子夠嗎？我想太夠了，太感動了。」最後他們的表演毫無懸念感動到觀眾，輕鬆擊敗了曾比特一組帶來的《一場遊戲一場夢》，令到蘇有朋相當開心。

蘇有朋邀請舒淇聱演。（視覺中國﹑影片截圖）