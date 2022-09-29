出道23周年收咪高峰蛋糕　容祖兒：你們不離不棄我愛你們

「天后」容祖兒（Joey）在1999年正式出道，在9月29日推出處女EP《未知》大受歡迎，令她贏得各大音樂頒獎禮的新人獎。適逢今日就是她出道23周年的大日子，她就在微博貼上多張照片及分享心得，而其情同姐妹的經理人Mani（霍汶希）亦有在微博貼出多張同她的合照給予祝福。

29日是容祖兒出道的23周年大日子。（影片截圖）

從Joey上貼的照片可見，其收到一支設計成橙色咪高峰的蛋糕，做得相當精緻。蛋糕上寫有「一代歌后」﹑「一枝獨秀」的字眼，眼見蛋糕如此維妙維肖，她亦趁機瘋狂自拍，還找來容媽媽一起合照，好好慶祝這個日子，她表示：「23年前的今天我拿著麥克風正式和大家見面，23年間已經數不過來多少次拿著麥克風唱自己喜歡的歌給大家聽，麥克風大概就是我人生中的吉祥物，只要拿著它我就會很安心。當然更令我安心的，就是23年來你們一直不離不棄陪著我，聽我唱歌，愛你們。23週年，我們一起快樂！」

收到一支橙色咪高峰的蛋糕。（容祖兒微博圖片）

而其情同好姐妹的經理人Mani亦有在微博上貼多張與Joey的照片，當中不乏生活照，她寫道：「親愛的祖祖出道23週年快樂！23年真的是一個不少的數目，很高興能夠陪伴你一起走過這23年。這隻麥克風蛋糕真是又可愛又逼真，每次看到你拿著麥克風在舞台上認真唱歌的樣子我都想說你這樣是最自信最迷人的，也是你對待唱歌堅持的態度賦予麥克風生命力，讓大家被你唱歌的樣子吸引。還記得去年出道紀念日你自己做了一回導演，今年在《牧野家族》又看到你在生活中更多不一樣的一面，即使認識這麼久你依然能不停帶給我們驚喜，祝願你未來依然快快樂樂，做我們的驕傲！」

Mani亦有給予祝福。（霍汶希微博圖片）