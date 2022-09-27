我們的歌4｜陳慧嫻獲眾星支持排面十足　容祖兒：殿堂級的歌手

殿堂級天后陳慧嫻（Priscilla）唱歌了得人人皆知，曾推出的經典好歌《傻女》﹑《千千闋歌》﹑《紅茶館》等紅遍海內外，無人不曉。而近日其接下的內地首個長駐音樂節目《我們的歌4》開播引來關注，有不少圈中好友為她加油打氣，在微博引來「半個大灣區都給陳慧嫻打Call」的話題，好人緣令網友們相當羨慕。

不少好友為陳慧嫻加油打氣，令她相當開心。（影片截圖）

陳慧嫻難得參加長駐音樂節目，在鏡頭前演繹多首不同類型的歌曲，令觀眾都相當期待，而其在圈中的好友得知她參加該節目，亦預錄了影片為她加油打氣，當中有「國際巨星」成龍，他表示：「我這個小妹妹真的是很可愛，我們都叫她小公主。她還喜歡戴帽子，別看她樣子嬌嬌小小的，唱起歌來可嚇死人，她那個肺活力太大了。」而「天后」容祖兒則表示：「她在我心目中是一位殿堂級的歌手。」還有譚詠麟﹑阿Sa（蔡卓妍）﹑阿嬌（鍾欣潼）﹑草蜢給予支持。

容祖兒表示陳慧嫻是殿堂級歌手。（影片截圖）

李克勤送上支持。（影片截圖）

而在首集節目中，陳慧嫻同內地歌手安琪合作，一起演唱李克勤的作品《飛花》，二人聲音融合且和音相當好聽，輕柔的歌聲具有情感，令網友們都拍案叫絕。而李克勤亦有為陳慧嫻送上祝福：「不是經典這麼簡單的，是經典中的經典。雖然是粵語歌，但是全中國都是流行的。」多位圈中紅星為她加油打氣，網友們都直指根本是「公主排面」，可見她在圈中是多麼的有人緣。

陳慧嫻同安琪合唱《飛花》。（《我們的歌4》微博圖片）