披荊斬棘2 | 張智霖台上為袁詠儀補婚禮　自認「做我太太好委屈」

張智霖（Chilam）去年參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣更上一層樓，今年再度加盟第二季，個人喜愛度依然名列前茅，兩度登頂。在第三次公演中，他更邀請太太袁詠儀共同參與，為對方補辦婚禮，感動眾人。



Chilam在台上為靚靚補辦婚禮。（微博@披荊斬棘）

今次的舞台由Chilam、泰國演員Mike Angelo、內地演員范世錡、張雲龍一起合作，唱演《無與倫比的美麗》，在開製作會議時，Chilam表達了自己的想法：「因為我自己的經歷裏面，就是我結婚的時候，沒有辦過婚禮，那我覺得在我心裏面對她始終是有一個虧欠，我一直在想以後一定要找一個好的機會，去補償她一下，那碰巧這首歌就那麼恰當，又有那麼多好的哥哥在這裡，也有一些很熟的朋友在這裡，那不如這首歌做一個見證，就是我們的婚禮的那一種呈現，也算是送給我太太的一個很好的、真誠的禮物。」

Chilam想讓這個舞台見證他同靚靚重要人生節點。（視頻截圖）

排練前，Chilam同隊友們講起關於這個舞台設計的故事：「1992年，那就是我跟我的太太認識的那一年，她確實是在我心中就是無與倫比的美麗，她從一出道，香港小姐冠軍這個身份，然後電影影后，這樣的一個高度，然後再變成現在的張太太，我覺得是一種降維，所以她能夠來跟我一塊生活，我覺得是蠻夢幻的。可是我跟她的那個（結婚），是沒有婚禮的一個東西，我們沒有辦過任何的celebration（慶祝儀式），也沒有一張一起的結婚合照。太委屈了，我覺得作為我的太太。」

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不過，靚靚從未對Chilam講過委屈，當導演問起他怎麼知道對方委屈時，Chilam突然眼紅紅，沉默片刻後哽咽道：「這個可能跟我父母的婚姻有關係吧。小時候父母離異了，然後能親近媽媽的時間多一點吧，然而也會感受得到媽媽的那種不開心，所以可能很小的時候就會覺得，自己如果將來有家庭的時候，要對她更好更好，我覺得做妻子這個角色不容易啊。」

舞台上，四人身穿白色西裝，帥氣有型，在唱完第一段後，Chilam提及他在2011年的演唱會上，對靚靚承諾60歲補拍婚紗照的說話：「我曾經說過，我希望60歲的時候，跟我太太補拍一張婚紗照，可是我想為什麼我們還要等呢？今天，我特別想給她一個提早十年的婚禮。」隨即對著舞台另一邊直呼：「袁詠儀，你就是我心中無與倫比的美麗！」只見靚靚披著頭紗，身穿白色婚紗，手拿捧花，站在花叢中，被老公感動到眼濕濕，她一步一步走下台階，Chilam也由舞台的另一邊奔向太太，兩人四目對望，忍著淚水，Chilam 揭開靚靚的頭紗，為她戴上紙蝴蝶戒指，他們緊緊相擁，更大方獻吻，台下歡呼聲四起，甜蜜爆錶，不少在後台觀看的哥哥們也感動淚流。

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對於今次的舞台可能會被指「營銷CP人設」，Chilam回應道：「我現在已經完全放低了，我不管了。對我來說，可能舞台或是在演戲的時間，實在是佔了我生命太多的時間，所以那一個在台上面對觀眾，可能才是我真實的人生。」他續指道：「《無與倫比的美麗》這個舞台，我自己想得非常透徹，我知道會有很多的抨擊，我只希望不要抨擊我太太那就OK了，如果真的是（抨擊）沖著我來，OK？」

事後，靚靚在採訪中大談感受：「我已經很開心很滿足了，因為智霖哥他在生活上並不是一個很浪漫的人，他這次懂得浪漫了突然間，給我一個美好的回憶。」Chilam也感慨道：「我覺得很幸福，我這一次的舞台真的是把自己的人生，我是自己生命很重要的一個部分放進去，（在台上）也沒有說我要什麼時候走，什麼時候握著她的手，那些完全都變得不重要了，在那一刻，就是真的很純粹地奔向她，特別謝謝《披荊斬棘》，讓我完成了一件人生大事。」