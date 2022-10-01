Netflix 10月下架10部強作　網民一睇秒崩潰　附最新上架17部片單

Netflix早已成為許多人生活中不可缺的一部份，隨著10月即將到來，Netflix部分作品即將下架，其中南韓女神孔曉振《嫉妒的化身》、泰國話題神劇《莫測高深一女生》都即將下架，網友震驚「我還沒刷夠耶！」



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Netflix宣布10月將陸續下架《黑殺令》（Django Unchained）、《小丑回魂2》（It Chapter Two）、《麥迪遜之橋》（The Bridges of Madison County）、《再單身遊記》（Eat Pray Love）。網友悲喊「《小丑回魂》第一集都沒上過第二集就要被下架了」、「《麥迪遜之橋》也要下架」、「幸好你先把《小丑回魂》看完了」。

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緊接著影集類將下架韓劇《Doctors》、《奇怪的搭檔》、《嫉妒的化身》、《我的女友是九尾狐》、《愛上Pinocchio》，以及泰劇《莫測高深一女生》，共計10部電影、影集，朴信惠代表作都要跟著下架了。由於下架劇集皆是話題神作，網友對此大感震驚「娜諾怎麼那麼快就要下？我還沒刷夠欸」、「這不是Netflix影片嗎？為什麼要下架」、「我的《嫉妒的化身》（哭）」、「嗷不⋯⋯《Pinocchio》」。《莫測高深一女生》是泰國電視台GMM 25製作播出，第2季是Netflix投資拍攝。

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新上架的作品也大受矚目，估計17部電影、劇集登場。包括10月1日同步放送日本超人氣動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第2部，還有經典動畫《火影忍者疾風傳》10至13季。超人氣「安妮亞」即將回歸，粉絲超期待「終於又等到安妮亞了」、「哇苦哇苦」。

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