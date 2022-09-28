哈里梅根脫離英國王室內幕曝光 曾提「5大訴求」卻遭英女王否決
撰文：聯合新聞網
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英國泰晤士報王室記者羅伊（Valentine Low）在新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）中宣稱，2020年元月哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）宣布脫離王室後，日前過世的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）曾緊急召開會議商討對策，並就「五大提議」進行審議。
女王最後裁示，愛孫哈里夫婦只能選擇待在王室或離開王室，沒有模糊空間，五大提議遭女王否決。
所謂的「五大提議」包括：續留王室、每年給哈里夫妻放假一個月、允許兩人有更多自主時間、每年參加一定數量的王室活動甚至遠距、財務獨立。
最後一項牽涉到王室成員不得從事商業活動的鐵律，哈里夫妻倆卻渴望與Spotify和Netflix等串流平台巨擘簽署肥約。英女王最後只能裁示，去或留，沒有妥協餘地，不能既享受王室特權又在外面賺錢，協商宣告破局。
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