披荊斬棘2 | 吳卓羲《無問》舞台億亡父　眼紅紅哽咽：我欠他很多

吳卓羲（Ron）在內地綜藝節目《披荊斬棘2》中一直與任賢齊同組，來到第三次公演，兩人連同劉愷威、郝雲、張鈞甯電影《無問西東》的主題曲《無問》，藉著套戲的發祥，想象戰爭年代，對於家園、和平、幸福的渴望，同時也造成很多支離破碎，因此今次的舞台上有很多「家園」的碎片，殘舊的椅子、破爛的窗框、舊照片等，還加入了各自回憶中的物件，氛圍感十足。



《無問》舞台很感人。（微博@披荊斬棘）

舞台一開篇，任賢齊就以一段笛聲將大家帶入破碎情緒，其後劉愷威與郝雲坐在椅子上，相繼從天而降，在X-part還加入戲曲，層次豐富，情緒飽滿。

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表演完後，五人在台上講述吊掛物件背後的意義，Ron表示：「那個沙發是我挑的，代表我跟我爸，其實我拍戲那個時候，基本上十幾二十年沒有陪過我爸爸。那個時候我知道我爸爸有病了，然後我們一起聊天，一直在家陪著他，拖著他的手，以前沒有的，以前我們都是爸爸跟兒子，就是好朋友那種聊天。然後前幾年他過世了，我想起那個沙發，我覺得我欠他很多。」隨即他哽咽道：「我愛他，說完了。」難掩難過心情。而在後台觀看的林峯也忍不住眼紅紅，想必回憶湧上心頭，感受到Ron的心情。

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吳卓羲爸爸於2015年6月因癌症離世，父子感情要好，當年35歲的他相繼痛失兩位至親，悲傷難以言喻，雖然有遺憾，但Ron陪伴爸爸與婆婆走完最後一程，握著他們的手送他們離開，非常孝順，現在有時間也會多與家人相處，珍惜大家在一起的日子。