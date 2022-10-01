41歲陳冠希被野生捕獲踢拖睇戲老態畢露 網民哀嘆男神又老了
撰文：聯合新聞網
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41歲陳冠希近來逐漸淡出演藝圈，與妻女定居在美國，工作重心都在經營自己的潮牌，一向被認為時尚潮牌指標，但他最近自己著拖鞋去看電影，還與網友合照，只見陳冠希似乎疏於保養，被網友狂批評。
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在畫面中，只見陳冠希剃掉兩側頭髮，留下一頂毛髮，搭配黑色帽T和休閒褲，腳踩白色拖鞋，打扮得很隨性，為了合照拉下口罩，露出招牌笑容，但看起來不若年輕時充滿英氣，讓網友大為訝異。
網民紛紛留言「陳冠希怎麼了」、「陳冠希像72歲…」、「陳冠希這樣子咋比我爸還老啊…太可怕了吧」、「他好顯老」、「老了很多。」不過也有網友大讚：「冠希好禮貌特地摘了口罩跟你合照」、「帥啊！真羨慕」、「好帥！」
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