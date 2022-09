現年41歲的 (Edison) 曾經風靡萬千少女,20歲時初出道時的他絕對是個超級俊美少年,集型英帥靚正於一身,他當年的靚樣真是零死角點睇都咁靚仔。就連ERROR成員郭嘉駿(193) 亦曾在節目中透露他小時候是Edison的粉絲,欣賞Edison夠潮又勇於表達自己,更笑言欣賞對方的攝影技術。今時今日193亦是他紛絲心目中的男神,日前兩代男神首次同場兼同框。

193日前獲Edison邀請出席對方的自家品牌活動,他今日於IG post了兩人的合照,並留言表示:「一起出走感覺多好~He has inspired me a lot in my life.」相中可見身高178cm的Edison,站了在一個長木箱上與193合照,結果高過193一個頭。有網民就留言表示:「2位時尚達人😍❤️」、「追星成功超開心」、「好有型」。