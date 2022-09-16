陳冠希聯手窪塚洋介　夥拍秋元梢做模特兒為CLOT拍攝最新造型照

【窪塚洋介/ 陳冠希】在港人心目中，日本藝能界第一潮神，木村拓哉注定第一，而緊隨其後的Second Best，觀乎近年坊間反應，就一定非窪塚洋介莫屬。



香港潮流人也確實很喜歡窪塚洋介，他每季有份出面做Model的Wacko Maria愈買愈好，連幪面超人獨立品牌《HENSHIN by KAMEN RIDER》，亦要找他最代言人，再簡單到他說過的金句格言，總會引來大量信徒瘋傳，成為潮流界金句圖的最強定番人物！（笑）

窪塚洋介為CLOT全新2022秋冬系列擔任模特兒。（CLOT）

同場還有日本Model秋元梢。（CLOT）

更重要是窪塚洋介之魅力近來也全面殺入本港，香港潮流單位CLOT主理人陳冠希，就看準這位老朋友獨到潮味，毅然邀請他與日本Model秋元梢合作，為CLOT全新2022秋冬系列擔任模特兒拍攝廣告照，演繹品牌最新服飾。

蛇皮紋紐扣結棉襖最精彩。（CLOT）

新季以「ALTERED BEAST」（異獸）為主題。（CLOT）

窪塚洋介潮流特集：

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據陳冠希EDC所講，新季以「ALTERED BEAST」（異獸）為主題，EDC原來自幻就熱衷研究古埃及文明，那些神秘的動物神像，一直縈迴他的創作空間，故今次便把心一横，將它們化成創作靈感設計服飾。因此很多神獸動物圖紋，如蛇、豹、貓紋等，均以鋪天蓋地之勢植入作品之中，如斯設計的確與窪塚愛牌Wacko Maria有幾分「異曲同工之妙」。

新作產品搶眼度極高。（CLOT）

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但EDC也精妙地為衣服注入別樹一格創造，最明顯處就是將花俏動物圖騰，刻意注入到幾多款衣種之中，其他設計師只愛將Full Print圖案應用到恤衫上，EDC卻將它移植到棒球外套，甚至CLOT招牌中式唐裝棉襖之中，那件蛇皮紋紐扣結棉襖，本令人一見難忘，然窪塚洋介穿上後，就更是有型。