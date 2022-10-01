十一國慶｜張栢芝轉發「我愛你中國」拍片賀國慶　兒子高呼愛中國

【十一國慶／張栢芝】今日（10/1）是十一國慶，不少藝人都有發聲慶賀，42歲的張栢芝都有轉發央視的「我愛你中國」帖文，而昨日她在微博亦有分享影片，寫下「VLOG33『記錄國慶儀式感』快樂就是和孩子們一起度過，祝大家國慶假期快樂」，片中她更穿著大紅衣服亮相，比出愛心手勢喊「我愛你中國」。



【圖輯】Lucas、Quintus高呼我愛中國！點圖放大看張栢芝教小朋友畫「愛國畫」👇👇👇

+ 20

除此之外，張栢芝也在影片中，帶著好幾個小朋友手繪五星旗，兩個大兒子也亮相，其中大兒子Lucas更以低沉嗓音表示：「我在寫國慶節快樂，73生日快樂。」畫面還出現謝振軒和弟弟Quintus小時候高呼「我愛中國」的片段，讓微博網友大讚，紛紛留言「好有愛的一家人啊，和兒子親戚一起歡度國慶啦」、「好有儀式感，愛國的一枚小姐姐，很美麗的張栢芝，支持」、「我單方面宣布張栢芝就是愛國教育宣傳大使」。

另也有不少台灣藝人轉發央視新聞「我愛你，中國」的圖片，包括歐陽娜娜、林志玲、王大陸、陳喬恩、汪東城以及大陸媳婦陳妍希、楊丞琳等人。

【同場加映】張栢芝粉紅裝現身機場驚現時尚災難 細數圈中19宗「嚴重時裝車禍」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】COLLAR出道舞台着GUCCI被指災難 細數圈中19宗「嚴重時裝車禍」（01製圖）

+ 14

延伸閱讀：

陳文茜整理遺照曝「袁惟仁走了」 陸元琪嚇喊：真的嗎

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】