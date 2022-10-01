TWINS節目停播同胡彥斌無關？ 傳是工作人員嫖娼累事

由五位姐姐阿Sa（蔡卓妍）﹑阿嬌（鍾欣潼）﹑吳謹言﹑王心凌同黃小蕾共同主持的全新綜藝節目《星星的約定》，原定在上月23日播出第二集，沒想到在播出前的三小時節目組就在微博發聲明宣布停播，原因是「介質損壞」要進行修復，立即引起外界許多猜測，其中就傳是與飛行嘉賓胡彥斌私生活混亂有關。但近日卻再傳出新版本，疑是與節目的攝像助理有關，再度引起大家熱烈討論。

《星星的約定》好評如潮。（《星星的約定》微博圖片）

節目停播傳與胡彥斌私生活混亂有關。 （胡彥斌微博圖片）

節目開播前突然宣布停播，隨即網友就瘋狂猜測是與胡彥斌有關，事關近來屢傳他有嫖娼的嫌疑，更同因嫖娼已被捕的李易峰炮友女網紅胡灣有密切互動，所以傳出節目組要刪除其鏡頭，導致需要修補鏡頭而停播。但近日就傳出另一個版本，有網友在微博曝光了其朋友的工作情況，直指：「朋友的組好慘，攝像助理PC（嫖娼）遇到警察抓嫖，逃跑的時候把裝硬盤的包摔壞了，現在正在高價修復，但是修理師說要他們做好補拍的心理準備。」雖然沒有說明是那一個節目的組別，但需要作出「修復」的說法，與《星星的約定》公佈的原因因「介質損壞」而需要修復不謀而合，所以網友就臆猜應該是指《星星的約定》，無論甚麼原因都好，該節目深受大家的喜愛，一開播不久在豆瓣就獲得8.7高分，相當厲害的。

《星星的約定》停播再被傳出與攝像助理有關。（《星星的約定》微博圖片）