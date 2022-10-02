MIRROR經理人團隊被爆態度差　MakerVille已請「識做人」專湊客？

財經KOL「千頌C」早前發長文表示，MIRROR紅館演唱會悲劇反映出ViuTV、Makerville公關手法毫無技巧可言，令到整個公司及MIRROR都陷入低潮；「千頌C」順勢爆料指MIRROR的經理人團隊態度極度不專業、目中無人，應承好合作卻反口，毫無交代，且對傳媒態度惡劣，更聲稱要控告對方。不過「千頌C」透露仍然有不少品牌商選擇繼續與MIRROR合作：「就算未去到雪中送炭嘅程度，策略上都做到『幫你做勢』效果，呢啲客都算係咁啦。不過實情係，花姐為首嘅經理人團隊未必會感恩。」

MIRROR十二子。（莫匡堯 攝）

「千頌C」今日（2日）再度於Facebook發文，他補充指據悉MakerVille一直知道問題所在，已聘請專業人士改善問題，「據了解 Makerville一直都知問題所在，所以一路想揾到個真係識做人嘅account manager，專湊鏡仔啲客，最近已經揾到，好快返工。即是話，之後各大品牌、廣告界唔使直接同經理人團隊對口。希望呢位新請嘅AM壓到場，唔會俾返啲阿姐食住。」至於遭因經理人反口蒙受損失的苦主，以及被惡劣對待的記者招待亦已收到負責人親口道歉。

花姐成功捧紅MIRROR。（資料圖片）

「千頌C」表示收到許多投訴指他不為受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）發聲，「點解你唔追政府出報告」，「千頌C」解釋：「咁我喺度再鄭重講多次，政府報告suppose 已經要有，但仍然冇聲氣。事件至今已兩個月，報告一直唔出，拖住唔講，對傷者其實係一個二次傷害。」

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