《飯戲攻心》林明禎有激索家姐　早8年出道嫁20億富商後反而更紅

「馬來西亞女神」林明禎襲港，在近期電影《飯戲攻心》中飾演「阿Meow」，實在俘虜了萬千宅男，林明禎除了深得男性歡心，她也有不少女性粉絲。有留意關於林明禎近況的都知道，林明禎一家人都有優良基因，林明禎的弟弟也一樣生得俊朗，姐姐林詩枝產後還keep到一副好body，而他們的媽媽更是公認的美魔女。



來自馬來西亞的林明禎樣靚身材正，絕對是不少人心目中的女神，原來其胞姐林詩枝絲毫不比妹妹遜色，個人IG累積19萬粉絲！（IG＠brandy333nat）

比林明禎大一歲的林詩枝也是一名藝人，早年她以模特兒身分出道，2006年更奪得「馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽亞軍」，翌年參加《我想成為一個模特》第二季時也獲得了總決賽亞軍，此後她就順勢加入娛樂圈出道。說起來，林詩枝比起林明禎還早了8年出道。

早年林詩枝曾經在香港發展，想不到她成為人母反而更多人留意。（IG＠brandy333nat）

在她出道成為藝人後，林詩枝亦曾到留在日本達兩年半時間，也是從事模特兒、代言等工作，其後約於2011年與香港公司簽約發展，還曾於電影《魕》中擔任女主角。之後她嫁給林姓，身家超過20億的富商後才慢出娛樂圈。

林詩枝生完女都咁fit。（IG＠brandy333nat）

近年在「馬拉女神」林明禎爆紅後，家姐林詩枝亦經常出現在她的社交平台上，令不少網民驚訝的是，結婚多年並育有一名可愛女兒的她，依然沒有走樣，樣貌標誌年輕，有一雙長腿之外，身材還十分火辣。網民更經常將林明禎和家姐林詩枝互相比較，當然，也有不少人更喜歡林詩枝，認為她更有女人味。

點擊下圖睇林詩枝靚相：