美麗戰場劇透｜第三集就死人？丁子朗原來係奸　極狗血劇情回歸！

TVB台慶劇《美麗戰場》第三集劇透



《美麗戰場》上集講到，得知張國榮哥哥墮樓一事，好友靜兒（劉佩玥飾）和林小美（陳曉華飾）四處尋找家寶（陳瀅飾），小美義不容辭收留家寶在父親的鐵打館暫住。惠芳（楊卓娜飾）生日，家琪（蔣家旻飾）從靜兒家中偷來的手鏈送給母親作生日禮物。惠芳的表哥周創發（吳家樂飾）亦到來賀壽，聰明的家琪猜到惠芳與創發的關係非比尋常。哥哥出殯之日，家寶到殯儀館門外守候，正好遇見同屆學生區家明（張馳豪飾），二人談起鍾情哥哥的因緣，聊得起勁。「沙士」疫情令家明父母開設的茶餐廳面臨結業，家寶為茶餐廳獻計，帶旺生意，還自動請纓幫忙送外賣。

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以下內容有劇透，逃生門在此：

美麗戰場｜劇組有心思重現當年張國榮出殯 梅艷芳梁朝偉神情哀傷

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《美麗戰場》最新一集講到，小美在隧道觀看樂隊演出，被一名醉酒男子非禮，樂隊主音程裕進（丁子朗飾）英雄救美，其見義勇為令小美大受感動。家明向家寶提到分手的原因，並談起自己對愛情的執着。馬老師（陳嘉輝飾）被廉署緝捕，及後到勝記士多找家琪，怎料被家琪出賣，情急下持刀脅持家寶與家琪，隨時被弄巧成拙搞死自己！事情告一段落，卻成為家琪與惠芳離家的導火線，也令家琪與追求者李勇強以至惠芳劃破臉皮。鍾勝偕家寶拜祭亡妻，原來其妻當年因平安大廈塌混凝土而離世……

陳嘉輝想硬上蔣家旻。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時透露更多劇情，原來丁子朗是大反派，他表示：「第三集大龍鳳會玩得好勁，會去返好狗血，終於知道蔣家旻嘅威力，吳家樂、楊卓娜同埋蔣家旻會成為咗首階段好令人咬牙切齒嘅一個害人三人組，另外仲有丁子朗渣男作風會慢慢畀觀眾睇到，丁子朗同吳家樂都係令人覺得好衰格嘅反派。」