黃曉明離婚後任主婚人被指不吉利　囑孝順長輩被批：首先寵愛老婆

Angelababy（楊穎）和內地演員黃曉明離婚後未見再合體，日前Baby被發現在國慶放假期間獨自帶兒子小海綿出街夾公仔，獲讚好媽媽；另一邊廂的黃曉明則在國慶期間前往山東青島，以主婚人身份出席弟弟婚禮。

黃曉明同Angelababy已結束近7年婚姻 。（視覺中國）

黃曉明一身西裝筆挺出席婚禮，從影片可見，相比起早前他上鏡受訪，他的臉色顯然紅潤不少，精神狀態相當不俗。他在台上致辭，笑言昨天晚上才臨時被要求當主婚人，而作為大哥，每位弟弟的婚禮他均有出席。爾後黃曉明囑咐新郎新娘婚後最緊要是孝順長輩，他說：「結婚之後，首先要孝敬姥姥，孝順你爸媽，未來也要孝敬岳父岳母。」

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不過有網友疑惑為何離過婚的黃曉明會當主婚人，「他不會不吉利嗎？」其他人反駁指每個地區風俗不一，更有人認為上述風俗屬於封建迷信，「有些地方確實對這點有些忌諱」、「笑死，2022年了，還封建迷信呢」。另外有人認為黃曉明應教弟弟學識錫老婆，「怎麼只談孝順孝順啊，不應該首先是寵愛老婆嗎？怪不得失去ab了」、「其實有點順序錯了 首先寵愛老婆 其次孝順長輩」。

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