農夫同王祖藍鄺文珣蕭正楠廣州飯叙　多謝麥玲玲請客：出門靠朋友

組合「農夫」成員陸永（陸永權）及C君（鄭詩君）宣布加盟內地網絡商騰訊有份的樂騰演藝後火速北上，在廣州周圍見人去玩，獲許多內地網友野生捕獲，農夫Nice爆同粉絲合照，來者不拒，更有網友羨慕道：「整個東山口都在偶遇農夫。」

農夫同王祖藍、李思捷、鄺文珣飯叙。（農夫微博）

農夫北上後積極於微博和小紅書出Post，農夫近日同王祖藍、李思捷、鄺文珣、麥玲玲、蕭正楠、一人樂隊「咖啡因公園」Gary Law飯叙，農夫同一班圈中好友攬頭攬頸，非常老友，農夫留言道：「出門靠朋友」，又搞笑指已幫麥玲玲同蕭正楠分別P尖了下巴和加濃密了髮線，足足P了成日，並多謝麥玲玲請食飯。

農夫又同麥玲玲、蕭正楠、一人樂隊「咖啡因公園」Gary Law食飯。（農夫微博）

網友見到麥玲玲和農夫這對《風生水起》組合都勾起童年回憶；又表示「首席創意官」王祖藍和J2台節目創意總監C君聚首，「TVB兩大高層廣州密密傾，好有可能有大動作」。另外，農夫又同內地歌迷會核心成員食飯，原來在農夫暫隱樂壇期間，歌迷會已改名為「農夫Famate」。

農夫和內地歌迷會粉絲。（農夫微博）

玩之餘農夫都有努力工作。9月中公司已為農夫二人制定了一份「農夫拍攝方案」，農夫全神貫注，相當認真。第一彈便是與近期竄紅、抖音擁有292.9萬粉絲的內地網紅「咩啊博士」拍片。片中農夫解釋普通話和廣東話用字的分別，又玩普通話食字Gag，最後少不了宣傳農夫和舊歌《舉高隻手》。

農夫同內地網紅「咩啊博士」合作拍片。（農夫微博）

惟農夫刻意迎合「咩啊博士」的搞笑風格令人頗不習慣，雖然不少網友見到農夫都相當驚喜，但有人認為「咩啊博士」笑話好尷尬，浪費了農夫的幽默天分，「建議真係搵過另外嘅合作團隊，因為呢啲梗睇落真係幾無聊，毫無笑點同創意，唔好嘥咗你哋自己。」、「同音字到底有甚麼好笑的」、「佢啲面部表情太誇張」、「啲梗真係一般般 節奏把握還需要再提煉，梗設計得好夾硬~ 合作共創建議多考慮，擇優建立IP形象更加重要！」

點擊睇農夫同廣東網紅「咩啊博士」合作：