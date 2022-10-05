朴修弘父不滿被當小偷上庭毆打兒子入院　私吞財產胞兄冷血旁觀

韓國51歲藝人朴修弘去年4月向胞兄提訴，指對方不但私吞他近6900萬港元財產，亦瞞着他購買死亡保險，受益人卻非自己。昨日（4日）朴修弘再就案件出庭，可是卻被父親毆打至入院。其父親接受訪問時仍怒批朴修弘，不滿自己被當成小偷。



朴修弘被拍到由救護車送院。（SBS）

朴修弘昨天在庭上被以證人身份出席的父親毆打至入院，有傳媒還原當時情況，表示84歲的父親突然情緒湧上踢了朴修弘小腿骨一腳後，朴修弘隨即在地上崩潰，質問胞兄：「為甚麼要這樣對我？」有指一旁的胞兄及嫂子全程冷眼旁觀，冷血表現令人髮指。朴修弘父親離開法庭時接受訪問，批評朴修弘事隔1年半才與父母見面，更召喚兩老前來接受調查，但卻沒有上前問好及道歉，所以一怒下踢了他一腳。

朴修弘父親接受訪問，表示對兒子相當不滿。（SBS）

父親更反駁朴修弘向傳媒主張近6900萬港元財產被私吞，但事實上朴修弘賺的錢並沒有很多，近10年賺的錢幾乎已用作買樓和買車。對於財產被用作投資房地產，父親表示其利益兄弟已以一半對分，質疑朴修弘並沒有可憐的地方，目前各執一詞。資深記者李鎮浩在YouTube上爆料指，朴修弘從小多次遭父親動操，因此案件立案後曾申請安全措施，甚至擔心到要穿防刺背心外出。

朴修弘和家人目前各執一詞，網民都非常擔心他的情況。（網上圖片）

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