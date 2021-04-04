朴修弘起訴親兄私吞近6900萬港元財產　宣布退出《我家的熊孩子》

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-04 13:45

今年50歲的韓國藝人朴修弘早前被爆，30年來辛苦得來血汗錢全被親兄私吞，金額高達100億韓元（約6,880萬港元）。有指朴修弘胞兄一家正在滯留美國加州，無法取得聯繫。昨天（3日）朴修弘表示將起訴胞兄，並將與母親一同退出節目《我家的熊孩子》。

朴修弘被爆遭親兄私吞近6900萬港元財產。（網上圖片）

形象正面的朴修弘上月尾被爆，工作30年來一直是胞兄一家的提款機，100億韓元血汗錢全被侵吞。有指胞兄曾是朴修弘所屬經理人公司代表，並替朴修弘買下多棟建築做投資，可是直至最近胞兄將全部物業放售後完全斷聯，他才發現原來所有投資都不在自己名下。其侄女也被網友翻出不時在IG曬富貴生活照，出入坐名車亦滿身名牌，因而惹來大批網民不滿。

朴修弘胞兄曾是他的經理人公司代表，有指父母一直縱容大仔的行為。（網上圖片）

朴修弘侄女被網友翻出不時在IG曬富貴生活照。（網上圖片）

由於朴修弘至今仍無法與胞兄聯絡，他昨天表示將於明天提出起訴。其律師表示雙方原來承諾收入以7比3對分，但朴修弘胞兄並沒有遵守，沒有付清演出費結算，更擅自把朴修弘收入用作個人生活費等，因而決定通過法律途徑解決。而且更有指對於胞兄的行為，朴修弘父母其實一直知情卻縱容大仔，被網友大鬧偏心。朴修弘原與母親是《我家的熊孩子》的固定班底，他向節目表演了想休息的意思後，宣布將從節目下車。

朴修弘宣布將與母親從《我家的熊孩子》下車。（網上圖片）

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