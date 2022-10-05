陳浩民與妻蔣麗莎傳離婚　男方曾為女網紅打賞240萬惹老婆不滿

陳浩民與妻蔣麗莎今日被傳媒指兩人即將離婚，事關女方指責陳浩民經常掉低家人獨自外出，自己已經忍無可忍，蔣麗莎聲稱假期過後便會去辦離婚手續，而陳浩民對此事感到無奈，指自己千真萬確是出去工作，但卻表示如果蔣麗莎離婚的要求不過份，自己會答應。不過，今日兩人在剪頭髮期間開直播回應，否認兩人離婚傳婚。

陳浩民與內地女星蔣麗莎在2011年結婚，育有三女一子，今日驚傳婚變。（微博@陳浩民Benny）

其實陳浩民被老婆不滿並不是第一次，早前內地網民孫一寧直播，一晚已經收到2000萬虛擬幣，折合人民幣200萬元（約240萬港元），當中陳浩民亦有連刷多份虛擬禮物打賞，絕不手軟！

+ 34

孫一寧在直播期間全程與網民對答如流，幾乎有問必答，而同時觀看直播間的人數達到60萬，累計觀看人數達到了1753萬，甚至一度衝上直播排行榜榜首，每隔幾分鐘就有網民送出價值3000元人民幣（約3596港元）的「嘉年華」及價值1000元人民幣（約1199港元）的火箭，由於收到的禮物太多，連孫一寧個樣都被擋住，有網民發現原來陳浩民都有份打賞禮物，傳引來老婆蔣麗莎非常不滿。

陳浩民與內地女星蔣麗莎在2011年結婚，育有三女一子，一家六口好幸福。（微博@陳浩民Benny）

+ 33

孫一寧在內地爆紅，事關她跟王健林有一段故，內地首富王健林獨生子王思聰早前與內地網紅孫一寧在網上展開罵戰，孫一寧率先曬出與王思聰的微信聊天記錄，大爆對方「愛而不得」，更使出言辭威脅、線下騷擾等手段，掀起網民熱議。而孫一寧事後知名度大增，微博粉絲由最初的五萬人左右激增至過百萬，人氣急升！