側田被網民以當年「北京三線歌手」論狂鬧　其實離開香港唔只為錢

側田闊別舞台三年，於八月舉行了兩場《側田第一秒音樂會2022》，未夠半年迅即宣佈11月加開《側田第一秒音樂會Part 2》，可見反應的確很熱烈。不過有網民卻重提12年前側田的「北京三線歌手」論，認為他當年放棄了香港市場就不應該再回來。

側田再開演唱會。

其實側田在2010年的訪問，雖然的確有提及「在北京當個三線歌手，肯定比我現在賺的多十倍。我不明白為甚麼有人覺得香港市場重要。」但側田離開香港樂壇，並不單止為賺錢，而是有更多原因驅使他的離開。

當時日本模特兒木村乃出書大爆疑似是側田的淫亂史，結果被雜誌大做，嚴重影響當時正準備開演唱會的側田，亦令他決定在開完演唱會後往北京定居。側田覺得自己多次被人擺上枱，然後被傳媒放大。這的確是香港娛樂圈其中一個多年來一直有的問題，傳媒放大藝人的私生活，甚至可能是失實的報道，但卻影響了藝人的心境。

除了「愛情」，側田明白「親情」及「友情」都非常可貴。

還有，側田在當年的訪問亦有提及到，香港樂壇對歌手像「機械人」一樣，不準有自己的性格，寫歌也要「跟方程式創作」，他以自己為例，每首派台歌都要像《命硬》一樣，令人覺得這個歌手好像只有一套板斧。側田認為台灣、中國的歌手都很有自己性格，在北京甚至有jazz bar、rock bar、民歌bar、香港bar等等不同音樂元素的酒吧，非常多元化。

側田當年得到男歌手金獎和至尊唱片大獎的呼聲非常高，不過最後只得男歌手銅獎，也失落唱片獎。（資料圖片）

其實在3年前，側田回港開演唱會，接受《香港01》訪問時都提過香港樂壇的問題，他說：「唱片公司冇guts，我嗰陣講呢啲嘢會畀人鬧，我同公司同事跟唔好呢一套work就跟風，冇人有原創，但永遠係要有原創先會成功，一直跟人永遠唔work。」並不只是魚蛋歌，如果一直重複別人的成功的道路，其實你也永遠不會成功，因為你只是一直跟著別人走，他說：「好多人嗰陣叫我寫首《命硬2》，死硬㗎，唔work，大家可唔可以用吓腦，諗吓新橋，唔好吓吓跟人，呢個都係一個跌嘅問題。我講咗好多年，不過嗰陣30歲邊有人聽我，到而家都係講緊呢樣，但係我講緊嘅現象係發生緊，消失緊㗎喇樂壇嘅幕後。」

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【專訪】側田慨嘆偶像派扼殺實力派：樂壇幕後消失緊