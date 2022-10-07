阿嬌經理人被質疑嚴重失職　粉絲提4大指控Tag霍汶希要求回應

英皇藝人阿嬌（鍾欣潼）和蔡卓妍（阿Sa）近年轉戰內地娛樂圈，參演人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》引來不俗迴響，收穫大批粉絲。惟近日阿嬌內地粉絲不滿英皇經理人江慧子（Jolly）嚴重失職，不但指控她沒有盡經理人全力為阿嬌爭取工作機會，偏袒偶像阿Sa，更指她封鎖提出抗議的網友。

阿嬌。（微博@鍾欣潼）

阿嬌的經理人Jolly被指2017下半年加入英皇，先負責許靖韻，及至2018年開始負責為阿嬌對外接洽。粉絲提出四大指控，包括「零劇拍、零商務、鏡頭少、態度差」。粉絲首先指控自Jolly接手後，阿嬌便沒有再接拍電視劇，「阿嬌在江慧子接手的四年裡除了幾部口碑敗壞的網大之後再無任何資源，阿嬌上一步殺青的影視劇是2018年的《朝歌》。」

阿嬌經理人Jolly被粉絲指控她嚴重失職，她曾為張智霖和許靖韻工作。（微博圖片）

有粉絲轉發Jolly的回覆：「沒有好的劇本，公司有一直努力在推，但是真的沒有發掘到合適的劇本。」隨即被粉絲反駁指好劇本是由Jolly個人喜好決定，又質疑為何Jolly不在英皇尋找好劇本，非要等外界給予劇本。

阿嬌參加《乘風破浪3》成功減磅。（微博@乘風破浪）

此外，粉絲不滿阿嬌在《乘風破浪3》在網絡的討論熱度高，節目鏡頭卻比其他姐姐都少；節目播出期間更沒有接下任何個人商務廣告，更須面對網絡輿論抹黑。Jolly又被指對待《乘風破浪3》工作人員態度極差，又封鎖不滿粉絲，影響阿嬌聲譽。

粉絲要求英皇解僱Jolly。（微博圖片）

粉絲指控作為經理人的Jolly破壞阿嬌星途。（微博圖片）

另外，有粉絲質疑身為阿Sa多年忠實粉絲的Jolly偏袒阿Sa，沒有盡力為阿嬌爭取合理待遇和工作，粉絲不滿原本由阿嬌接下的護膚廣告最後卻轉讓了給阿Sa。粉絲又翻出Jolly多年來的追星紀錄，從微博可見，Jolly在2012年曾發文興奮表示取得阿Sa簽名照，直至2019年Jolly在微博為阿Sa慶生：「生日快樂 #蔡卓妍1122生日快樂 我偶像叫我my friend 開心子」惟Jolly卻發文自稱並非粉絲，「我不懂粉圈更不是什麼粉絲。」

Jolly是阿Sa忠實粉絲。（微博圖片）

粉絲以HashTag「英皇經紀人江某嚴重失職」發起話題，並標註霍汶希（Mani）和北京英皇公司，要求解僱江慧子，為阿嬌安排獨立有能力的團隊。

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