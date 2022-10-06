美麗戰場 |蔣家旻賤到乞人憎 　好演技獲劉家豪激讚：掌握到位

俗語有話：「橋唔怕舊最緊要受」近日TVB（無綫電視）播出的台慶劇《美麗戰場》在內地播出，雖然劇情夠狗血，但依舊看得內地觀眾過癮，更一邊看一邊指罵，在微博創立超過200萬閱讀量。特別對蔣家旻飾演的鍾家琪恨之入骨，不過亦正因如此大家看好她能奪得今年台慶頒獎禮「最佳女配角」一獎，對她的演技給予肯定。

《美麗戰場》看得內地觀眾邊睇邊鬧。（微博圖片）

有收看《美麗戰場》的觀眾都知道，劇集的設定走向就是無腦傻白甜女主，惡毒的後母還有心機的妹妹，最終女主逆襲翻身。雖然這一種劇情已經多次出現在其他影視作品，不過因為夠狗血依舊看得觀眾津津樂道。單在《美麗戰場》開播日就已經在微博創立話題有超過200萬閱讀量，首集已經看得內地觀眾咬牙切齒，特別對蔣家旻飾演的鍾家琪恨之入骨，讓不少網友感受到濃濃的港劇味道回來了。

劇情夠狗血，看得觀眾相當過癮。（微博圖片）

雖然劇集中有多位美女主演，不過目前為止大家只對蔣家旻印象較為深刻，在劇中她飾演的鍾家琪惡毒非常，扮可憐搏同情，又勾引男人愛錢等，用「賤」來形容她都不為過。而蔣家旻在詮釋這一種女人的時候，無論眼神﹑動作還是語氣的情緒都做得相當到位，讓不少觀眾看得非常過癮，更一邊看一邊責罵。有網友留言：「看得快氣死」﹑「琪琪真的賤到出汁」﹑「好討厭琪琪」等，激讚她的演技愈來愈好，更揚言看好她問鼎今年台慶頒獎禮「最佳女配角獎」，認為絕對非她莫屬。

蔣家旻的演技獲讚。（微博圖片）

而蔣家旻亦有在微博為劇集宣傳，還懂得自嘲：「係啊！我（琪琪）真係又賤又變態又PK。琪琪咩都唔怕！！最怕係窮！！害死馬sir小兒科啦！沒有最賤只有更賤。每一場大龍鳳之後 收工成個人都虛脫唔想講野，真係場場出盡力，由每一個細胞內臟釋放出來。然後懷疑人生，到底我以前拍劇係咪無出力？呢個極端嘅角色，真係比到好大滿足感我。求求你哋唔好鬧我，要鬧就鬧葉念琛。」而著名戲劇製作人劉家豪更留言給予蔣家旻肯定：「耀眼角色，掌握到位，葉導了得，恭喜兩位。」而蔣家旻亦立即回覆答謝，看來蔣家旻的人生高光時刻就是現在。

蔣家旻的嘴臉相當恨人憎。（微博圖片）