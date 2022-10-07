曾寶儀67字回應曾志偉咀大馬艷模事件　稱影片僅0.5秒似乎冇飲醉

撰文：TVBS新聞網
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曾志偉49歲女兒曾寶儀與台灣女星Lulu（黃路梓茵）過去曾一起主持節目，二人的好感情宛若親姊妹，昨日二人合體出席活動。今年曾寶儀和Lulu都有份角逐本屆金鐘獎，被問到是否有信心奪獎，已經入圍7次金鐘獎的Lulu相當有自信：「一定會得獎，人因夢想而偉大」甚至連慶功宴的衣服都準備好了；曾寶儀的爸爸曾志偉先前在聚會上熱吻大馬艷模事件引起熱議，她也對此做出回應。

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提及曾志偉熱吻大馬艷模黎峇菈的風波，曾寶儀說：「看照片或許會覺得很久，但影片其實才0.5秒，我們家例行公事就是，事情很嚴重，會立刻通電話，我沒有覺得他喝醉，但是那女生很漂亮啦！」但父女至今沒通過電話，曾寶儀還開玩笑說：「如果每天通電話很麻煩！」坦言不知道是否對父親造成影響，但對她來說完全沒差。

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曾寶儀除了入圍金鐘獎，還擔任戲劇類典禮主持人，坦言試禮服「試到吐」，並不會刻意爭取紅毯前三美，自信地說：「我是一定會美的，不用爭取！」

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正巧當日的主題與內衣有關，Lulu分享中學時被笑身材不好，趴在桌上哭一整天，「他們笑我胸部小，導師還二度傷害，要笑過我的人到辦公室，結果全班都站起來」，Lulu語帶歉意地表示「不好意思讓你們被罵了」；而金鐘獎即將在10月底舉行，問及戰服準備的狀況，Lulu不僅連慶功宴的服裝都準備好了，有信心會拿獎，還開玩笑說：「如果《大熱門》沒得獎，而《婚禮歌手》得獎了，我不會特別安慰憲哥，這樣你們就知道，是漢典的問題了。」

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