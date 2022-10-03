曾志偉禮貌為女模獻「生日吻」　日瘋傳親吻圖解、錫面指深感情？

【曾志偉｜黎峇菈】親吻既可解作親密表現，同是一種禮儀。曾志偉早前（30日）為馬來西亞模特兒黎峇菈慶生，不僅為對方唱生日歌，炒熱全場氣氛，為人熱情的曾志偉，更主動獻吻祝賀。黎峇菈其後於網上分享難忘時刻，開心表示「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭。祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」影片引起熱議，曾志偉隨後在出席《星夢傳奇2》決賽時，解釋出於「禮貌」，「生日送Birthday Kiss好正常。」



【曾志偉｜黎峇菈】曾志偉向黎峇菈送上Birthday kiss。(IG@lebara_balabala)

【曾志偉｜黎峇菈】黎峇菈。(IG@lebara_balabala)

曾志偉在受訪時，解釋當時出席魚子醬試食會，就在大家互相交談期間，有好友帶黎峇菈出席，並指該日是對方生日，希望獎門人能為她唱生日歌，「這是禮貌來的！唱完，親吻臉頰也是禮貌來的！」此外，部分網民就親吻位置議論，有的認為行為冒犯，另一方則指是「蜻蜓點水錫面」，沒有甚麼問題。

親吻可作不同「禮」的表達，如見面時的welcome kiss、離開時的goodbye kiss及睡前的goodnight kiss等，都是因應事件而做的舉動。而各樣的親吻位置，原來則代表不同的情感抒發。日韓網民早年瘋傳的「親吻含義圖」，便整理了22個接吻部位背後的含義，引發多人共鳴，不知大家也同意嗎？

【曾志偉｜黎峇菈】日韓網民早年瘋傳的「親吻含義圖」，便整理了22個接吻部位背後的含義。(Twitter@mery___S2_)

【曾志偉｜黎峇菈】親吻額頭 (《她的私生活》劇照)

親吻額頭：愛在不言中的友誼



不時看到韓劇，男女主角曖昧的時候，男方都會俯低身吻向對方額頭，這種「發乎情止乎禮」的紳士行為，令人看得心動。據圖所指，這種舉動一般是友情的表達，是種愛在不言中的祝福或感情。

【曾志偉｜黎峇菈】親吻耳朵(《解禁男女》劇照)

親吻耳朵：誘惑對方



由於耳朵周圍佈滿末梢神經，是較敏感的部位，因此親吻對方耳朵的話，容易牽動對方情緒，更易誘惑對方。這一般是勇於表現自我的行為，不太在乎裡面的情感。

【曾志偉｜黎峇菈】親吻臉頰 (《What We Did on Our Holiday》劇照)

親吻臉頰：望關係維繫長久



與好姊妹拍照時，有時會作勢親吻對方瞼頰，展示珍貴的友誼。無論愛情或友情，親吻臉頰的人一般都帶濃厚的情義，同時希望這段關係可以維繫長久。

【曾志偉｜黎峇菈】親吻嘴唇 (《我們的藍調時光》劇照)

親吻嘴唇：望有專一愛情



據圖指出，親吻嘴唇代表愛意，希望以身相許及能有專一的愛情。美國網站littlethings亦曾總結數個接吻方式，其中若吻對方單片唇的話，報道指這比激吻更能提升彼此的幸福感。因此，下次接吻時，不妨試試這方式。

其他親吻位置：

親吻頭髮：思慕對方

親吻眼臉：憧憬發展進一行關係

親吻鼻子：想輕輕挑逗，渴望愛情並想與你有進一步性關係

親吻喉嚨：對你充滿慾望，需以性配合感情

親吻脖子：執著的愛

親吻胸部：希望擁有你的全部，不論身心

親吻手臂：戀慕於你，望擁有你更多

親吻手背：敬愛你，想與你共創溫柔貼心的氣氛和情感

親吻手掌：懇求並希望愛人能真誠以對

親吻指尖：讚賞

親吻肚子：想告訴對方自己最愛的人是你

親吻背部：確認對方的愛

親吻腰部：希望對方不會離開自己

親吻大腿：希望支配你的生活

親吻小腿：服從

親吻腳背：希望與你發生性關係，性慾還較一般人強烈

親吻腳尖：崇拜和寵愛對方，視他為生命最重要的人

親吻手腕：對你有強大慾望，望掌握時機與你進一步發展感情



接吻能降血壓、消脂媲美游水？

除了表達情感，親吻還有不少優點。專家Andréa Demirjian曾出書《Kissing: Everything You Ever Wanted to Know about One of Life's Sweetest Pleasures》分享接吻對健康的8大好處，指親吻可擴張血管，有助降低血壓，減輕頭痛及經痛問題。由於接吻會分泌更多口水，並沖走口腔殘餘食物，因此能夠預防蛀牙，同時釋放快樂荷爾蒙，提升自信，並增進與伴侶的感情。此外，親吻還能活動面部肌肉，有效燃燒卡路里，每激吻一次，或會消耗8至16卡路里，有報道更指每進行半小時，相等於游泳半小時。