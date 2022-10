曾志偉禮貌為女模獻「生日吻」　日瘋傳親吻圖解、錫面指深感情？

【曾志偉|黎峇菈】親吻既可解作親密表現,同是一種禮儀。曾志偉早前(30日)為馬來西亞模特兒黎峇菈慶生,不僅為對方唱生日歌,炒熱全場氣氛,為人熱情的曾志偉,更主動獻吻祝賀。黎峇菈其後於網上分享難忘時刻,開心表示「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭。祝我生日快樂,今年的願望是世界和平,沒有仇恨。」影片引起熱議,曾志偉隨後在出席《星夢傳奇2》決賽時,解釋出於「禮貌」,「生日送Birthday Kiss好正常。」



【曾志偉|黎峇菈】曾志偉向黎峇菈送上Birthday kiss。(IG@lebara_balabala)

【曾志偉|黎峇菈】黎峇菈。(IG@lebara_balabala)

曾志偉在受訪時,解釋當時出席魚子醬試食會,就在大家互相交談期間,有好友帶黎峇菈出席,並指該日是對方生日,希望獎門人能為她唱生日歌,「這是禮貌來的!唱完,親吻臉頰也是禮貌來的!」此外,部分網民就親吻位置議論,有的認為行為冒犯,另一方則指是「蜻蜓點水錫面」,沒有甚麼問題。

親吻可作不同「禮」的表達,如見面時的welcome kiss、離開時的goodbye kiss及睡前的goodnight kiss等,都是因應事件而做的舉動。而各樣的親吻位置,原來則代表不同的情感抒發。日韓網民早年瘋傳的「親吻含義圖」,便整理了22個接吻部位背後的含義,引發多人共鳴,不知大家也同意嗎?

【曾志偉|黎峇菈】日韓網民早年瘋傳的「親吻含義圖」,便整理了22個接吻部位背後的含義。(Twitter@mery___S2_)

【曾志偉|黎峇菈】親吻額頭 (《她的私生活》劇照)

親吻額頭:愛在不言中的友誼



不時看到韓劇,男女主角曖昧的時候,男方都會俯低身吻向對方額頭,這種「發乎情止乎禮」的紳士行為,令人看得心動。據圖所指,這種舉動一般是友情的表達,是種愛在不言中的祝福或感情。

【曾志偉|黎峇菈】親吻耳朵(《解禁男女》劇照)

親吻耳朵:誘惑對方



由於耳朵周圍佈滿末梢神經,是較敏感的部位,因此親吻對方耳朵的話,容易牽動對方情緒,更易誘惑對方。這一般是勇於表現自我的行為,不太在乎裡面的情感。

【曾志偉|黎峇菈】親吻臉頰 (《What We Did on Our Holiday》劇照)

親吻臉頰:望關係維繫長久



與好姊妹拍照時,有時會作勢親吻對方瞼頰,展示珍貴的友誼。無論愛情或友情,親吻臉頰的人一般都帶濃厚的情義,同時希望這段關係可以維繫長久。

【曾志偉|黎峇菈】親吻嘴唇 (《我們的藍調時光》劇照)

親吻嘴唇:望有專一愛情



據圖指出,親吻嘴唇代表愛意,希望以身相許及能有專一的愛情。美國網站littlethings亦曾總結數個接吻方式,其中若吻對方單片唇的話,報道指這比激吻更能提升彼此的幸福感。因此,下次接吻時,不妨試試這方式。

其他親吻位置:

親吻頭髮:思慕對方

親吻眼臉:憧憬發展進一行關係

親吻鼻子:想輕輕挑逗,渴望愛情並想與你有進一步性關係

親吻喉嚨:對你充滿慾望,需以性配合感情

親吻脖子:執著的愛

親吻胸部:希望擁有你的全部,不論身心

親吻手臂:戀慕於你,望擁有你更多

親吻手背:敬愛你,想與你共創溫柔貼心的氣氛和情感

親吻手掌:懇求並希望愛人能真誠以對

親吻指尖:讚賞

親吻肚子:想告訴對方自己最愛的人是你

親吻背部:確認對方的愛

親吻腰部:希望對方不會離開自己

親吻大腿:希望支配你的生活

親吻小腿:服從

親吻腳背:希望與你發生性關係,性慾還較一般人強烈

親吻腳尖:崇拜和寵愛對方,視他為生命最重要的人

親吻手腕:對你有強大慾望,望掌握時機與你進一步發展感情



接吻能降血壓、消脂媲美游水?

除了表達情感,親吻還有不少優點。專家Andréa Demirjian曾出書《Kissing: Everything You Ever Wanted to Know about One of Life's Sweetest Pleasures》分享接吻對健康的8大好處,指親吻可擴張血管,有助降低血壓,減輕頭痛及經痛問題。由於接吻會分泌更多口水,並沖走口腔殘餘食物,因此能夠預防蛀牙,同時釋放快樂荷爾蒙,提升自信,並增進與伴侶的感情。此外,親吻還能活動面部肌肉,有效燃燒卡路里,每激吻一次,或會消耗8至16卡路里,有報道更指每進行半小時,相等於游泳半小時。