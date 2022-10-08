我們的歌4| 答應做常駐嘉賓只想挑戰自己　陳慧嫻為身材只食蛋白

有「帽子天后」之稱的陳慧嫻（Priscilla）最近獲邀參加內地綜藝節目《我們的歌4》，演唱多首經典名曲，勾起大家不少回憶。該節目作為她在內地首個常駐綜藝嘉賓的她，在接受訪問時，揚言對於自己當年在歌唱事業巓峰期選擇去讀書，絕不會感到惋惜，因為留學這個決定原來她已一早有打算。

陳慧嫻在內地首個常駐節目就是《我們的歌4》 。（影片截圖）

在節目中陳慧嫻除了演唱他人的歌曲之外，還不時演唱自己的經典名歌，讓不少網友聽完後都耳朵懷孕。特別是《千千闕歌》勾起不少人回憶，而正正因為該歌曲唱到街知巷聞，在華人社會無人不曉，沒想到正在當紅時刻1989年於紅館開處女演唱會同時亦是她的暫別演唱會，相隔多年後再次回看當年的片段，她亦有感而發同時還記得當年的一些畫面：「那個時候我從來沒有想過我可以開到有演唱會，因為那個時候我才二十四年歲吧！然後那個時候可以在紅磡體育館開演唱會的都是一些前輩們，那所以我記得就是這六場演唱會，我都有跟我的歌迷跟觀眾說，我們大家都是朋友，我們需要珍惜大家，希望大家都可以永遠都是大家的朋友。」

陳慧嫻相隔多年再回看1989年時的演唱會。（影片截圖）

陳慧嫻1989年宣佈暫別樂壇，其實當時的她已經站上了音樂事業的巓峰，突然暫停音樂事業選擇赴美國讀書，這個決定令不少人都感到驚訝。當主持人問道在當紅期去留學，會不會多少覺得有一些惋惜，否則的話可能站上歌壇更高的位置，但她卻好坦然表示：「我先要說就是，就算沒有了甚麼高峰或者是沒有甚麼《千千闕歌》或者是甚麼紅館演唱會，我都一早已經決定了在1989年跟我的唱片公司合約完了，我就會去留學讀書，完成我大學的課程。讀完書以後我覺得我還是非常喜歡唱歌，還是非常喜歡音樂，那所以我就回來了。」從她言語中可得知她不會感到惋惜，因為讀書的決定已一早在計劃內 ,而她亦對得起自己，以高分數 GPA 3.7 分（滿分 4 分）畢業，取得美國雪城大學心理學學士，絕對是一名學霸。

陳慧嫻表示選擇去留學一早在計劃內。（影片截圖）

另外，已回歸樂壇多年的她，已參加過多多少少的綜藝節目，不過該節目卻是她首個在內地常駐的節目，而答應是次音樂首秀，她表示只是想挑戰自己：「我從來都沒有當過常駐嘉賓，因為我從來都是一個佛系的人，所以都是閑在家裡的人，我到了這個年紀，我覺得好像需要挑戰自己一下。所以我就過來了。」而更了不起的是，她為了保持身材體態，自律非常，晚餐只吃蛋白填肚，難怪57歲的她依舊保養得宜，讓不少網友敬佩。

陳慧嫻晚餐吃蛋白。（影片截圖）