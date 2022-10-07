披荊斬棘2 | 劉愷威「倒霉體質」放笑彈　口碑逆轉網友叫「別走」

內地綜藝節目《披荊斬棘2》進程過半，吳卓羲（Ron）、劉愷威等所在的任賢齊部落第三次公演因對戰張智霖「婚禮」失利，淘汰兩位成員之餘全隊打散，分別加入其他部落。



在前幾次的組隊中，劉愷威幾乎次次都是被剩下的一個，且每次在哪個部落，哪個部落就有人淘汰，令他自己也忍不住笑言「我是隊長隊員殺手」，更被網友指是「倒霉體質」，真是哭笑不得。而今次劉愷威獲張智霖邀請加入部落，當中將同陳小春部落合作加分表演《一起搖擺》。然而，在排練期間，劉愷威因突發腸胃炎，感冒、高燒39度入院吊鹽水，無得準時練舞，進度一時停擺。

作為隊長的陳小春回到自己部落的《寒鴉少年》觀望，試唱了幾句副歌高音後，獲成員大讚，但加分騷的成員不可與部落騷成員重複，因此最終他決定退出《一起搖擺》，保全部落騷的表演。

陳小春決定回到自己部落表演。（視頻截圖）

回到練習室的劉愷威，突然被告知陳小春退出 ，完全不知道發生了什麼事，但仍以排練為先：「就先跳吧。跳完一天就半條人命這樣，又去打吊瓶。」當天晚上，張智霖又召回在《一起搖擺》中有份演出的范世錡歸隊，希望他回到部落表演另一歌曲《理想》。第二日吊完鹽水的劉愷威再度回來排練，又被告知少了一個人，令他一臉震驚，打趣道：「每一次去醫院之後，回來有少了一個人，到底是我的錯覺，還是有什麼時空轉移，還是怎麼樣。」眼見每日少一個人，吳卓羲也表示：「有一點點失落，但是都沒辦法，沒火，團就會散，就是肯定要顧著一邊。」

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雖然劉愷威前幾集在節目中的閃光點並不多，但總能不經意間戳中觀眾笑點，大家紛紛留言道：「劉愷威別走行不行，你貢獻的笑點太多了」、「可不敢再去醫院了，只剩自己SOLO了咋整」、「看節目之前從未想過他會是倒霉蛋人設」等，被封為「冷面笑匠」。