劉愷威「倒霉體質」累街坊？　自認隊長隊員殺手：不是開心的事

47歲劉愷威自從2018年同楊冪離婚後沉寂不少，影視作品逐漸減產之餘，近兩年更是沒有新作推出，將重心轉移至話劇，直到最近參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》才慢慢有些話題，好似「社恐」、「不自信」、「倒霉體質」等。



劉愷威性格慢熱，且不太主動。（微博@披荊斬棘）

最新一集中，上一集的同盟部落被拆散，劉愷威、郝雲獲邀計入任賢齊、吳卓羲（Ron）、張峻寧部落。他與泰國男星Mike Angelo回到之前與溫兆倫、黃義達住的宿舍，看到空蕩蕩的房間，嘆氣道：「最開心還是四個人的時候，雖然很擠。」兩人還扮起溫兆倫找東西的樣子，回憶湧上心頭。

+ 3

由於兩次公演中，劉愷威所在隊伍都有人淘汰，包括溫兆倫、黃義達、朱嘉琦，因此他在節目組訪問時忍不住揶揄自己：「我是隊長隊員殺手，真的！就每一次都……唉，一公把隊長送走了，第二公把我們兩位隊員也送走了，這個不是開心的事情，真的，現在我們是第三公，希望全員安全。」

+ 2

不過，有參與現場錄製的觀眾爆料，第三次公演淘汰了任賢齊部落的郝雲與張峻寧，對此，不少網友都留言道：「劉愷威也是慘，去哪哪輸」、「人實力是有的，但是性格又佛」、「他每次都最後組隊，沒人要自己也不主動的感覺」等。