原子少年成員「小孩」陷性侵醜聞　公司聲明稱將後續工作安排暫停

「原子少年」冠軍團天王星成員何世華（小孩）早前遭未成年女網紅控他酒後打算霸王硬上弓，女方閨蜜爆料小孩渣男行徑，在小孩透過社群致歉後，男方好友又提油救火指是女方提議要發生性行為、甚至無套也可以，網紅母親不忍了！



稍早發聲喊告，跟社會局約談後，到中和警局報案。稍早野火娛樂與滾石唱片也聯合發出聲明了。

相關文章：男偶像傳酒後圖姦17歲少女 受害人事後1原因求交往 網民：好傻

+ 9

野火娛樂與滾石唱片聯合聲明寫道：「一、針對藝人「小孩」(本名何世華) 先前處理私人感情過程所生風波，耗費社會資源，野火娛樂及滾石唱片深感遺憾及抱歉。二、為尊重媒體報導女方或其家長可能會循司法途徑釐清真相，『小孩』何世華除已承接之部分工作仍會完成外，將於真相釐清前，暫停『小孩』何世華個人的後續演藝事業規劃，懇請社會大眾給予他沉澱反省之空間。」

小孩捲入感情糾紛，造成形象大傷，不少網友留言要他退團，而該團團體活動也因此受到影響，原定本月將出席多場校園活動稍早已有主辦方宣布名單異動。原子少年10月8日將於高流舉辦演唱會，加上太空港音樂藝術節，以聯合聲明的說法，小孩依舊會照常演出，而滾石唱片也不正面回應是否出席或缺席。

野火娛樂及滾石唱片共同聲明如下：

一、針對藝人「小孩」(本名何世華) 先前處理私人感情過程所生風波，耗費社會資源，野火娛樂及滾石唱片深感遺憾及抱歉。



二、為尊重媒體報導女方或其家長可能會循司法途徑釐清真相，「小孩」何世華除已承接之部分工作仍會完成外，將於真相釐清前，暫停「小孩」何世華個人的後續演藝事業規劃，懇請社會大眾給予他沉澱反省之空間。



延伸閱讀：吸毒棄屍毀星途！44歲押尾學出獄8年變好爸爸 一頭白髮滿臉皺紋

+ 14

延伸閱讀：

快訊／「原子少年」成員首發聲：遍體鱗傷，身心俱疲

原子少年成員發聲自清 醉後意圖硬上：與女方認知落差

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】