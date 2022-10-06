許瑋甯27歲胸部摸出硬塊「痛到哭」與邱澤延至明後年補辦婚禮

許瑋甯本月5號出席台灣乳房醫學會、台灣年輕病友協會公益活動，擔任衛教大使。她和邱澤結婚後，雙方都忙拍戲，一直很想放假度蜜月，法國、義大利、冰島、日本都想去，還要看時間是否許可，光是辦婚禮都要拖到明後年，但升格人妻甜蜜蜜，她放閃最大的不同是：「心裡面有一個人一直陪著你。」



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對於生小孩計畫，她表示順其自然：「這不是我說可以就會有，都是緣分。」家中長輩是否催生？許瑋甯大笑：「當然沒有，家中長輩喜歡小孩但沒有給壓力。」她近期忙宣傳Netflix台劇《她和她的她》，老公邱澤則在大陸拍戲，要10月下旬會回來，看能否趕上邱澤10月14日的40歲生日，她表示，他那時可能還在隔離，會煮一點東西放冰箱，讓他回來就有東西可以吃。

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許瑋甯擔任衛教大使，她分享家族很多女性成員，生在「女人國」，對胸部健康教育有概念，27歲曾在胸部摸到一顆綠豆大的腫塊，當時不敢跟媽媽說，是阿姨帶她去看醫生，自認個性堅強沒有害怕掉眼淚，反倒是照X光的時候，夾緊乳房痛到哭。一周後檢查是荷爾蒙引起的硬塊，不是惡性的，才終於放心。

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