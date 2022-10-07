大S具俊曄以刺青取代婚戒　生日公開情侶紋身　藏24年前愛的秘密

台灣女星大S（徐熙媛）與老公具俊曄結婚後，生活過得相當幸福美滿，近日夫妻倆同框接受台灣版《VOGUE》拍攝，看著彼此的眼神相當有愛，具俊曄相當寵溺大S，不僅任她擺布，還霸氣地讓他坐在自己肩上；2人都是刺青的愛好者，彼此的無名指上都有戒指刺青，取代鑽戒成為永恆的印記，在6號公開的拍攝花絮中，可以看到他們曬出同款刺青，感情甜蜜蜜。



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在最新的拍攝花絮中，可以看到具俊曄與大S私下的甜蜜互動，又親又抱，隔著螢幕的閃光彈讓人招架不住。年初具俊曄跟大S求婚時，大S認為不需要再破費買鑽戒，只要2人平淡地過生活、把握人生即可，但熱愛刺青的她卻希望具俊曄可以幫她將戒指刺在手上，於是具俊曄去買了刺青機器回家，先用自己的肉當作練習，最後一針一針地將戒指刺在大S手上。

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具俊曄將「Remember Together Forever」刺在耳後，大S則是刺在鎖骨上，言下之意就是希望彼此不要再分開，要記得要在一起一輩子，加上各種顏色的渲染，代表他們即將迎來繽紛、豐富的下半輩子。

經紀人表示，2人身上刺的「Remember Together Forever」起源是來自於24年前兩人戀愛時最喜歡的歌曲〈Remember〉中的歌詞，「他們很喜歡這一句歌詞，所以選擇刺在身上。」大S刺青的顏色還是具俊曄特別調製，浪漫指數破表。

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