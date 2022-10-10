開心無敵獎門人｜曾淑雅朱晨麗低胸上陣　玩得落力好搶鏡

昨日（9日）的《開心無敵獎門人》請到一班《美麗戰場》的演員們大玩遊戲，「美麗隊」成員有陳山聰、陳瀅、陳曉華、何依婷、林景程、魯振順、蔡康年、關嘉敏、葉蒨文及葉泓聲（Gordon）；而「戰場隊」則有林盛斌（Bob）、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗（朱朱）、丁子朗、黎芷珊、曾淑雅（Jumbo）、王菲、戴耀明及李紹堅，監製葉念琛亦有現身撐場。

《美麗戰場》的演員們大玩遊戲 (《開心無敵獎門人》截圖)

在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」內，「戰場隊」的「吸力」明顯沒有「美麗隊」那麼好，隊員朱朱在玩啜乒乓時亦十分落力，「瞓身」去啜乒乓球令她所穿著的低胸衣服險走光，雖然最後啜不到乒乓球。所以隊長Bob就派出任隊吸力最好的Jumbo出戰。用Jumbo來搶分，Jumbo亦不負Bob所望百發百中，不論多少個乒乓球都可以啜得到，連李紹堅都大讚Jumbo：「好識啜！」獎老錢嘉樂都忍不住搞笑的說：「留個電話畀我！」

「戰場隊」的「吸力」明顯沒有「美麗隊」那麼好 (《開心無敵獎門人》截圖)

所以隊長Bob就派出任隊吸力最好的Jumbo出戰。(《開心無敵獎門人》截圖)

在第二個遊戲「開心無敵呼拉圈」時，由Bob及Jumbo對戰陳山聰及何依婷，一開始時眾人已經搞笑的叫Jumbo在Bob的肚腩以上來轉，成功率應該會比較高。但Bob一開始遊戲已經把Jumbo重摔在地上，出盡奶力「狂轉」Jumbo都只是轉了一個圈，Bob更大叫：「你要郁架！」最後要Jumbo不停對他說：「唔好郁！」然後Jumbo就自己在Bob身上爬，這樣用爬的方法對Jumbo來說比較好，因為不用被Bob摔在地上，大爆笑彈。相比起好臂力的陳山聰，用強勁的臂力狂轉何依婷，何依婷嚇到只是不停在尖叫，Bob及Jumbo這一對雖敗猶榮，完成遊戲後的Bob立即笑言：「呢個遊戲都幾好玩喎！」立即引來全場大笑。