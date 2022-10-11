香港小姐再競選｜人媽李天縱瞓身備戰3個月激減35磅：而家103磅

現年35歲人媽的李天縱（Lena）在2011年參選港姐，落選後便加入TVB，因操一口流利國語而被無綫賞識，獲擔任無綫娛樂新聞台國語主播。及後，她因主持旅遊節目《漫遊南美》展示豐滿身材而備受關注。之後更接拍過不少劇集如《天命》、《雙生陌生人》、《愛美麗狂想曲》等，但卻很可惜因廣東話不靈光致星途受阻，大多只演跑龍套角色。直到2017年，她憑劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演「Tyra」一角，與林文龍上演一幕大曬玉背色誘對方，演技備受肯定。

李天縱擺脫世俗眼光，再次參加選美活動有望勝出。

無綫今年踏入55周年台慶，特別炮製一連串賀台慶節目，而其中一個備受矚目的節目《香港小姐再競選》更為全台選美出身的女藝人，締造一次前所未有的華麗機遇，讓她們重新踏上選美舞台，讓大家見證蛻變成長。對於再次參選，Lena不諱言希望得到大家的關注：「由我11年入行到而家，我嘅星運一直都唔好，我好希望透過今次嘅選美比賽，讓大家再一次認識我李天縱。當我決定要參賽之後，我就立下決心備戰，安排自己每朝7點起身練瑜伽、夜晚去跑步，加埋喺飲食方面嘅配合，我只用咗3個月時間，就極速減去35磅。由我生完BB嘅時候，體重138磅，我係激減到而家103磅，相比起2011年參選時108磅還要Fit。所以今次我係完全豁出，唔理人哋點睇我。」

李天縱狀態大勇。