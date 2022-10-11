林志穎車禍後38歲妻2個月暴瘦變「火柴人」身體狀況惹網民擔心

47歲台灣男星林志穎今年7月爆發車禍事件，事發兩個多月後，經過一連串手術治療與休養，目前狀況好轉，曾發文自勉「慢慢恢復中，繼續加油」，但他術後暴瘦，體重僅53.7公斤，38歲妻子陳若儀貼身照顧也跟著瘦，近日她素顏拍片，不少網友也發現，原本體態就纖瘦的她，看來「好像又瘦了」，令粉絲相當心疼。



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日前陳若儀拍影片，頂著素顏梳著包頭，教大家洗臉卸妝，保養得宜的她，穿著彩虹、小熊圖樣T恤，粉嫩感十足，透亮膚質更宛如少女，絲毫看不出早已是3個孩子的媽，引來網友大讚：「皮膚真的是好到爆，粉嫩粉嫩的少女」、「卸妝後感覺更年輕更美」、「皮膚白到發光」。

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林志穎狀況好轉，陳若儀也恢復更新動態，不過，依然有眼利網友發現，「好像瘦了，鎖骨更加明顯了」，同時也關心林志穎復原情況，對此，陳若儀一一親回，看到粉絲們的關心，附上雙手合十符號「謝謝你們的鼓勵」。

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