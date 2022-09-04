林志穎妻陳若儀罕見動怒 心疼6歲兒 還原車禍現場下車第一句話
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
林志穎7月開車載6歲兒子去參加賽車比賽，途中發生車禍，住院一個月，近來已返家休養。
老婆陳若儀也公開他的近況，不過3日她則忍不住動怒回應酸民，為兒子平反。
陳若儀還原兒子在車禍後的第一句話，向酸民喊話「請你們不要黑他。」
+8
陳若儀在IG限動發文提到「關於有人說我兒子一下車，說不能去比賽了」，她還原真相，根據現場救命恩人的說法，「我兒子下車的第一句話是，我爸爸還在裡面！」，她讚兒子很勇敢，聽完後也忍不住哭了，並向酸民喊話「他已經非常勇敢！請你們不要黑他，謝謝」。
【相關圖輯】林志穎遇車禍為愛兒擋下所有傷？「0.1秒間的選擇」感動無數網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
林志穎報平安！哥哥林志杰交待最新情況 病房渡過結婚9周年紀念林志穎車禍｜陸網瘋傳1張對話截圖稱「志穎安全了」親哥哥咁回應林志穎車禍｜應否移動傷者惹激辯 醫生：就地急救存活率高近4成林志穎遇車禍為愛兒擋下所有傷？「0.1秒間的選擇」感動無數網民林志穎車禍｜亂救人隨時挨告？網紅律師呂秋遠：別去思考法律問題林志穎車禍｜台灣網民怒揭Tesla一個致命缺點恐讓兩父子葬身火海
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】