林志穎妻陳若儀罕見動怒　心疼6歲兒　還原車禍現場下車第一句話

林志穎7月開車載6歲兒子去參加賽車比賽，途中發生車禍，住院一個月，近來已返家休養。



老婆陳若儀也公開他的近況，不過3日她則忍不住動怒回應酸民，為兒子平反。

陳若儀還原兒子在車禍後的第一句話，向酸民喊話「請你們不要黑他。」

+ 8

陳若儀在IG限動發文提到「關於有人說我兒子一下車，說不能去比賽了」，她還原真相，根據現場救命恩人的說法，「我兒子下車的第一句話是，我爸爸還在裡面！」，她讚兒子很勇敢，聽完後也忍不住哭了，並向酸民喊話「他已經非常勇敢！請你們不要黑他，謝謝」。

【相關圖輯】林志穎遇車禍為愛兒擋下所有傷？「0.1秒間的選擇」感動無數網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

3%地球人都瘋他！劉德華抖音開唱拒抖內 粉絲讚：頂流巨星

「黑色餅乾」神還原！徐若瑄「闘志」雙馬尾造型全場瘋

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】