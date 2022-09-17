林志穎翻版　Tesla撞燈柱起火　司機報稱驚見昆蟲失控

今（17日）晨10時許，姓鄭（33歲）男子駕駛一輛Tesla Model X P100D黑色電動車載着一名姓林(33歲）女子，沿寶琳北路往九龍方向行駛，馳至康盛花園對開一個上斜右彎失控，掃毀左邊三條四呎長一呎高的防撞欄，繼而衝上行人路猛撼一條燈柱，私家車車頭起火，火勢一發不可收拾，車頭迅即陷入火海，車上二人及時棄車逃生，消防接報到場將火救熄，車頭燒得熔熔爛爛，燈柱傾側，可見當時車速極快，該對男女由救護車送院治理。鄭事後報稱因突然一隻昆蟲跌落其臉上，大驚下失控扭左自炒。



據了解，肇事Tesla 失控剷上行人路，掃毀多個圍欄期間，車底曾壓過圍欄，撞毀藏於車底的電池，懷疑因此起火。據知電動車的鋰電池一旦起火，不但火勢猛烈，而且不易撲熄，消防除大量射水外，還用特製化學泡沫救火。



電動車車頭火光熊熊。（fb：「車cam L（香港群組）」）

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消防使用特製化學泡沫救火。

該款Tesla Model X P100D約值過百萬港元，速度不遜超跑，同款過往曾發生撞車後起火驚險事件，最轟動為台灣藝人林志穎（47歲）於7月22日，駕駛一輛白色特斯拉Tesla Model X在桃園市中正北路自撞橋墩起火，林志穎被救出時傷勢嚴重，滿臉鮮血，事件震驚兩岸三地。