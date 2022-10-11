VOGUE展覽 | 劉雯黑色貼身裙撼贏眾星　周冬雨炒車身材慘被四等分

美國時尚雜誌《VOGUE》近日於上海舉辦130週年展覽，在「VogueWorld展覽開幕之夜」邀請多位明星及超模撐場，包括李冰冰、劉雅瑟、古力娜扎、周冬雨、劉雯、雎曉雯等，作為一場時尚盛事，大家的穿衣打扮自然會成為大眾焦點。



今次差不多近半數嘉賓採用全黑風格，其他除了超模雎曉雯與童瑤之外，都以艷色為主，當中古力娜扎身穿穿Giambattista Valli 2022秋冬高定Tube Dress亮相，宛如迪士尼公主；新晉金像影后劉雅瑟身穿Prada 2022秋冬系列，幹練伶俐，只是廓形西裝對於身材嬌小的她來講顯得有些沉重；作為全場唯一「四大花旦」的李冰冰選擇了Armani Privé 2006年的秋冬高定款，點綴的亮片如同夜空中的星星，華麗貴氣，不過髮型與妝容有些普通。

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當晚造型最失敗非周冬雨、金晨莫屬；前者以Carolina Herrera 2023度假系列黑色紗裙亮相，單禮服本身來講仙氣十足，但周冬雨身材嬌小瘦削，比例不突出，且禮服在頸部、胸部、腰部及腿部有4條分割線，完美展示出短板，加之沒有氣場，未能展現出美，慘變「衣穿人」；而金晨選擇了Louis Vuitton 2022早春系列套裝，紅黃藍撞色搭配橙色金屬外套，頗有特色，但與場合格格不入。

全場最Slay的，要數超模劉雯，一襲Balenciaga 2022秋冬系列黑色貼身一字肩長袖連身裙勾勒出完美身段，雖然造型簡單，但氣質、氣場撼贏眾星，美得高級。

劉雯撼贏全場。（微博@VOGUE服飾與美容）

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