李政宰拍《魷魚遊戲》第二季片酬跳升三倍　單集估計穩袋10億韓元

《魷魚遊戲》第二季將於2023年開播，根據今天（11日）韓國傳媒報道指主角之一的李政宰奪下《艾美獎》男主角等國際獎項後片酬跳升三倍，以10億韓元一集打破了歷年韓星片酬紀錄。



韓國傳媒《TV Daily》今天透露，李政宰拍攝《魷魚遊戲》第二季的片酬將高達10億韓元（約547萬港元）一集。按照第一季共有九集推斷的話，李政宰拍攝第二季將穩袋90億韓元（約4,925萬港元）。有指貴為影帝的李政宰拍攝第一季時的片酬為3億韓元（約164萬港元）一集，因此這次將一下子跳升三倍外，也刷新了金秀賢每集5億韓元（約274萬港元）的紀錄。

李政宰奪下《艾美獎》男主角等國際獎項後片酬跳升三倍。（IG/@from_jjlee）

金秀賢每集5億韓元片酬的紀錄將被打破。（IG/@soohyun_k216）

黃東赫導演曾提及過演員片酬早在《魷魚遊戲》開播前已簽定，並不會受劇集受歡迎程度而有變動。可是由於劇集在國際取得巨大成功，因此最近與Netflix達成共識，用於演員和導演等酬勞的製作費將有上調。除了李政宰外，加上李炳憲和朴海秀等實力派等，估計第二季的預算將高達最少千億韓元（約5.5億港元）。Netflix方於稍後回應傳媒指，暫時劇集片酬仍在討論前，目前正集中在劇本製作上。

李政宰第二季片酬傳高達10億韓元一集。（IG/@from_jjlee）

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