披荊斬棘2︱張智霖婚禮後遭三隊追擊　陳小春戰敗上台嗌「不服」

內地綜藝節目《披荊斬棘2》已進行到第四次公演，張智霖部落擁有最多火焰，遭三個部落陳小春、吳克群、張震嶽部落追擊，但在上半場部落表演中，依然穩居第一，現場觀眾對他與范世錡、張雲龍唱演的《理想》非常受落，甚至感動落淚。



第四次公演規則。（視頻截圖）

由於三人中張智霖年紀最大，在上一集中導演明確表示他演唱《理想》不太適合，於是他決定讓兩位年輕演員演唱，自己跳出來講內心旁白。然而，在綵排時，導演再度提出問題：「智霖哥的台詞，就是那個普通話，即使我們知道詞，都不明白在說什麼。」令張智霖也有些無奈，同成員溝通道：「不知道為什麼，我最近那個普通話退步得很厲害。可能我老婆在，然後每天我們都看那個廣東台的，一直在看廣東話。」但一旁的張雲龍指比上一季已經好很多了。

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舞台以張智霖在麵攤吃麵拉開序幕，他以一個縱觀全局的身份念白，道出年輕人在外打拼的辛酸，最後倔強成長，頗有力量與情感。

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雖然網友有所動容，但認為張智霖的念白有些過多：「不太喜歡那個念白」、「念白的時候太像在拍廣告了」，加之張智霖表示自己普通話退步歸咎於因袁詠儀在，所以看廣東台，被網友指「袁詠儀又成背鍋俠了」等。

而第一個追擊張智霖部落的是陳小春、李承鉉、杜德偉、仁科表演的《寒鴉少年》，在X-part更是融入手風琴、低音提琴以及鋼琴，動靜結合，熱血將唱跳都不錯，但卻輸給了張智霖部落，連張智霖自己的難以置信，而陳小春即刻在台上大叫「不服！」非常搞笑。